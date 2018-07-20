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Украина отказывается от референдума в Донбассе

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
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В Незалежной взволнованы возможным развитием событий в регионе

Депутат Верховной рады Георгий Логвинский заявил, что Киев не даст согласия на референдум в Донбассе по сценарию России.

Президент Владимир Путин на саммите в Хельсинки 16 июля предложил Дональду Трампу провести референдум для урегулирования кризиса в Донбассе.

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По информации агентства Bloomberg, плебисцит может пройти под наблюдением международных организаций. Жители провозглашенных ДНР и ЛНР должны будут высказаться о статусе территорий. Источники агентства добавили, что лидеры двух стран решили не озвучивать этот план, чтобы дать Трампу возможность обдумать его.

Логвинский заявил телеканалу "112", что Украина будет защищать свои интересы и что большая часть международного сообщества не примет референдума, даже если его поддержат Соединенные Штаты.

Валентина МАЙОРОВА
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