СМИ узнали детали переговоров Путина и Трампа по Донбассу
Власти Незалежной наконец получили желанную информацию: журналисты рассказали подробности обсуждения украинской проблемы президентами США и России.
На встрече с послами в МИДе, которая состоялась в четверг, 19 июля, Владимир Путин сообщил о предложении американскому лидеру Дональду Трампу провести референдум в ДНР и ЛНР. Об этом говорилось на закрытой части совещания. Такие данные со ссылкой на собственные источники приводит агентство Bloomberg.
Идею по разрешению вооруженного конфликта в Донбассе Путин озвучил на прошедшем в Хельсинки саммите. Однако в тот же день президенты двух стран договорились, что эта информация пока не станет достоянием общественности. Трамп взял время на размышления.
Поэтому после переговоров в столице Финляндии президент России ограничился тем, что рассказал о "некоторых новых идеях" по Донбассу, над которыми планируется работать пока на экспертном уровне.
"В то время как Путин представляет предложение по Украине как знак того, что он хочет привести четырехлетний кризис к концу, [Трампу] будет тяжело продать референдум Украине и ее сторонникам в Европе", – говорится в материале агентства.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пока не комментирует эту информацию.
Ранее Киев потребовал от Вашингтона отчитаться украинскому руководству об обсуждении на саммите проблемы Донбасса.
Напомним также, что накануне стало известно о приглашении Путина в Вашингтон этой осенью. Об этом представитель Белого дома Сара Сандерс писала в Twitter. Пока детали визита обсуждаются. Согласится ли российский президент на предложение главы США, еще неизвестно.
In Helsinki, @POTUS agreed to ongoing working level dialogue between the two security council staffs. President Trump asked @Ambjohnbolton to invite President Putin to Washington in the fall and those discussions are already underway.— Sarah Sanders (@PressSec) 19 июля 2018 г.
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