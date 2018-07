Путин умыл Трампа джентльменством. LIVE

Мир, затаив дыхание, ждет встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Планируется, что переговоры начнутся в 13:00 и пройдут в закрытом режиме. При этом негласное соревнование между политиками уже стартовало.

14:12. Началась совместная пресс-конференция лидеров.

14:00. Между тем оказалось, что жители Финляндии восприняли встречу президентов на своей территории в штыки. Им не понравились меры безопасности, которые были приняты в связи с историческим событием.

13:53. Ура! Доехал! Трамп прибыл на место встречи с Путиным. Мультимиллиардер не один, а со своей женой Меланьей. Странно, но она до сих в пор в осеннем пальто, во время как столбики термометров показывают +30 градусов.

13:45. Путин приехал в президентский дворец. В это время пользователи Сети отметили, что флаг России висит при въезде первым, после уже флаг США и затем принимающей стороны – Финляндии. Трампа пока еще нет. В журналистском пуле президента Америки жалуются, что ничего не происходит.

13:14. Присутствующие на месте корреспонденты сообщают, что встреча должна была начаться в час, однако Трамп в президентский дворец пока еще не приехал. Причин, по которым американский лидер опаздывает, не сообщают. Обещают, что переговоры стартуют в 13:30.

13:00. Первым прибыл Владимир Путин, известный своей педантичностью, следом за ним должен явиться Трамп. Организаторы встречи отметили, российскому лидеру не придется долго ждать своего коллегу. Тет-а-тет, по данным РИА ФАН, пройдет в готическом зале президентского дворца. Источники сообщают, что встреча продлится около 3 часов.

12:47. Сам Трамп за несколько часов до встречи публично признался, что отношения между Москвой и Вашингтоном никогда не были настолько ужасны. И все это по глупости США.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!