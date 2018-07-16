Путин умыл Трампа джентльменством. LIVE

Здоровье
- Найден простой способ избежать рака
- Пять продуктов помогут согнать жир
- Ни крошки в рот: что нельзя есть перед сексом
Мир, затаив дыхание, ждет встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Планируется, что переговоры начнутся в 13:00 и пройдут в закрытом режиме. При этом негласное соревнование между политиками уже стартовало.
14:12. Началась совместная пресс-конференция лидеров.
14:00. Между тем оказалось, что жители Финляндии восприняли встречу президентов на своей территории в штыки. Им не понравились меры безопасности, которые были приняты в связи с историческим событием.
13:53. Ура! Доехал! Трамп прибыл на место встречи с Путиным. Мультимиллиардер не один, а со своей женой Меланьей. Странно, но она до сих в пор в осеннем пальто, во время как столбики термометров показывают +30 градусов.
Трамп с женой приехали к президенту Финляндии: В Хельсинки сейчас +27, Мелания в пальто pic.twitter.com/uSOVUPdLNL— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 июля 2018 г.
13:45. Путин приехал в президентский дворец. В это время пользователи Сети отметили, что флаг России висит при въезде первым, после уже флаг США и затем принимающей стороны – Финляндии. Трампа пока еще нет. В журналистском пуле президента Америки жалуются, что ничего не происходит.
13:14. Присутствующие на месте корреспонденты сообщают, что встреча должна была начаться в час, однако Трамп в президентский дворец пока еще не приехал. Причин, по которым американский лидер опаздывает, не сообщают. Обещают, что переговоры стартуют в 13:30.
13:00. Первым прибыл Владимир Путин, известный своей педантичностью, следом за ним должен явиться Трамп. Организаторы встречи отметили, российскому лидеру не придется долго ждать своего коллегу. Тет-а-тет, по данным РИА ФАН, пройдет в готическом зале президентского дворца. Источники сообщают, что встреча продлится около 3 часов.
12:47. Сам Трамп за несколько часов до встречи публично признался, что отношения между Москвой и Вашингтоном никогда не были настолько ужасны. И все это по глупости США.
Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2018 г.
12:30. Мысль Трампа продолжили журналисты американского телеканала СNN, которые отметили, что их президент почему-то не злословит в адрес своего российского оппонента, и это притом, что "злобный комплимент" у него найдется для каждого. Вспомнить только едкие высказывания в адрес политика Джона Маккейна или Папы Римского. Отсюда авторы материала сделали вывод, что для российского лидера американец сделал исключение и по какой-то причине отказался от привычной манеры поведения говорить что попало.
12:25. Есть мнение, что в сегодняшнем разговоре у Путина будет преимущество над Трампом.
"Путин приедет на встречу с Трампом после блестящего ЧМ, с сильными картами на руках в Сирии и возросшим авторитетом. Трамп прибывает после сложного саммита НАТО и протестов британцев против его визита. Трамп не сможет и не будет вести переговоры с позиции силы. Обреченная затея", – написал в своем Twitter глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
12:00. Не успел Трамп прилететь в Финляндию, как с ним случился конфуз. В Сети обсуждали, что первая леди Америки Мелания Трамп прибыла на встречу к Путину в колготках. Все дело в том, что слишком светлые брюки бывшей манекенщицы уж очень сильно напоминали интимный аксессуар женского гардероба. После супруга лидера США удивила еще раз: явилась сегодня на завтрак с женой президента Финляндии в теплом пальто в 30 градусов жары. Выглядела она более чем странно.
First ladies having a breakfast meeting in the #Mäntyniemi Residence: @FLOTUS Mrs Melania Trump and Mrs @JenniHaukio. #HELSINKI2018 #Finland pic.twitter.com/TguyYNpgqD— TPKanslia (@TPKanslia) 16 июля 2018 г.
Мифы о нашей "немытой" стране начали надоедать европейцам
В нескольких городах Пятой республики празднование триумфа национальной сборной переросло в беспорядки