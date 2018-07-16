Путин умыл Трампа джентльменством. LIVE

Встреча лидеров России и США началась неоднозначно

Мир, затаив дыхание, ждет встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Планируется, что переговоры начнутся в 13:00 и пройдут в закрытом режиме. При этом негласное соревнование между политиками уже стартовало.

14:12. Началась совместная пресс-конференция лидеров.

14:00. Между тем оказалось, что жители Финляндии восприняли встречу президентов на своей территории в штыки. Им не понравились меры безопасности, которые были приняты в связи с историческим событием.

13:53. Ура! Доехал! Трамп прибыл на место встречи с Путиным. Мультимиллиардер не один, а со своей женой Меланьей. Странно, но она до сих в пор в осеннем пальто, во время как столбики термометров показывают +30 градусов.

Трамп с женой приехали к президенту Финляндии: В Хельсинки сейчас +27, Мелания в пальто pic.twitter.com/uSOVUPdLNL — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 июля 2018 г.

13:45. Путин приехал в президентский дворец. В это время пользователи Сети отметили, что флаг России висит при въезде первым, после уже флаг США и затем принимающей стороны – Финляндии. Трампа пока еще нет. В журналистском пуле президента Америки жалуются, что ничего не происходит.

13:14. Присутствующие на месте корреспонденты сообщают, что встреча должна была начаться в час, однако Трамп в президентский дворец пока еще не приехал. Причин, по которым американский лидер опаздывает, не сообщают. Обещают, что переговоры стартуют в 13:30.

13:00. Первым прибыл Владимир Путин, известный своей педантичностью, следом за ним должен явиться Трамп. Организаторы встречи отметили, российскому лидеру не придется долго ждать своего коллегу. Тет-а-тет, по данным РИА ФАН, пройдет в готическом зале президентского дворца. Источники сообщают, что встреча продлится около 3 часов.

12:47. Сам Трамп за несколько часов до встречи публично признался, что отношения между Москвой и Вашингтоном никогда не были настолько ужасны. И все это по глупости США.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2018 г.

12:30. Мысль Трампа продолжили журналисты американского телеканала СNN, которые отметили, что их президент почему-то не злословит в адрес своего российского оппонента, и это притом, что "злобный комплимент" у него найдется для каждого. Вспомнить только едкие высказывания в адрес политика Джона Маккейна или Папы Римского. Отсюда авторы материала сделали вывод, что для российского лидера американец сделал исключение и по какой-то причине отказался от привычной манеры поведения говорить что попало.

12:25. Есть мнение, что в сегодняшнем разговоре у Путина будет преимущество над Трампом.

"Путин приедет на встречу с Трампом после блестящего ЧМ, с сильными картами на руках в Сирии и возросшим авторитетом. Трамп прибывает после сложного саммита НАТО и протестов британцев против его визита. Трамп не сможет и не будет вести переговоры с позиции силы. Обреченная затея", – написал в своем Twitter глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

12:00. Не успел Трамп прилететь в Финляндию, как с ним случился конфуз. В Сети обсуждали, что первая леди Америки Мелания Трамп прибыла на встречу к Путину в колготках. Все дело в том, что слишком светлые брюки бывшей манекенщицы уж очень сильно напоминали интимный аксессуар женского гардероба. После супруга лидера США удивила еще раз: явилась сегодня на завтрак с женой президента Финляндии в теплом пальто в 30 градусов жары. Выглядела она более чем странно.