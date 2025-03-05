Лукашенко рассказал о попытке Пригожина получить доступ к ядерному оружию

Глава Беларуси утверждает, что ситуация была очень опасной

Александр Лукашенко в новом интервью американскому блогеру Марио Науфалу рассказал подробности мятежа Евгения Пригожина в Ростове-на-Дону. Белорусский лидер подтвердил слухи, которые неофициально рассказывали различные источники – основатель ЧВК "Вагнер" стремился получить доступ к ядерной кнопке.

По словам Лукашенко, усилия по урегулированию мятежа высоко оценили западные разведки, что его удивило. Только спустя время он понял, насколько серьезными были события и какую угрозу они несли всем. В Европе полагали, что у Пригожина была возможность свергнуть действующую в России власть и захватить ядерное оружие.

"Я это понял в середине дня, не сразу. Я даже не думал, что до такого безумства Женя Пригожин может дойти. Я его знал, давно, неплохо, у нас были с ним добрые отношения, но чтобы до этого дойти... Ну, это его неопытность. Он должен был понимать, что не только в России, россияне, но и те же американцы, англичане уничтожат его. Они не дадут ему прорваться к ядерному оружию", – сказал Лукашенко.

Президент утверждает, что Пригожин хотел дойти со своими солдатами до Москвы. После вывода наемников из Ростова-на-Дону, глава Беларуси понял, насколько все оказалось серьезным. И если бы глава ЧВК не согласился на его предложение, то ему пришлось бы поднимать войско и идти в Россию, чтобы обеспечить защиту. Он даже попросил Путина прислать самолеты для переброски спецподразделений.

По словам Лукашенко, во время переговоров он гарантировал приложить все усилия для закрытия уголовного дела против Пригожина, вывести "Вагнер" в Беларусь и дал еще "некоторые обещания". Это и помогло урегулировать опасную ситуацию.