Трамп выгнал Зеленского из Белого дома после ссоры

Трамп выгнал Зеленского из Белого дома после ссоры
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Кадр видео
Закрытая часть встречи не состоялась

Беседа Дональда Трампа и Владимира Зеленского за закрытыми дверями не продлилась и нескольких минут. После перепалки на публичной части встречи лидеры не смогли договриться, а украинский президент досрочно покинул Белый дом. Об этом сообщает Reuters.

Вскоре после ссоры Трамп опубликовал в соцсетях запись, что понял позицию Зеленского – украинский лидер, по его словам, совершенно не готов к мирному урегулированию. 

"Он полагает, что наше участие даст ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужны преимущества, мне нужен МИР. Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру", – написал президент.

По данным немецких журналистов, в действительности после разговора на повышенных тонах Дональд Трамп выгнал Зеленского вместе с делегацией. Пресс-подход по итогам визита украинского лидера отменили.

На фоне случившегося Белый дом опубликовал в соцсетях сообщение, приложив кадр перепалки Зеленского с Ди Вэнсом и Трампом, указав, что в этот момент американские чиновники ставят Америку на первое место. 

В итоге подписание сделки между США и Украиной по редкоземельным металлам было отменено.

Источник: Reuters
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