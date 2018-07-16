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Хорошее начало: Трамп ушел на обед довольный беседой с Путиным

Встреча двух лидеров стала отличным началом

Хорошим стартом назвал Дональд Трамп состоявшуюся в Хельсинки встречу один на один с Владимиром Путиным. 

Перед рабочим ланчем, в котором принимают участие члены обеих делегаций, он заявил, что "это хорошее начало – это хорошее начало для всех", – передает его слова РИА Новости.

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Напомним, на встрече в узком составе лидеры двух стран не уложились в отведенные полтора часа и проговорили два часа десять минут.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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