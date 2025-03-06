В Москве потеплеет до +10 градусов

В Москве потеплеет до +10 градусов
Фото: АГН Москва
В столицу раньше времени придет апрель

К началу следующей неделе воздух в Москве прогреется до +10 градусов. Таким приятным прогнозом поделился с жителями столицы синоптик Евгений Тишковец.

Уже в четверг, 6 марта, днем ожидается до +7 градусов, хотя пасмурная погода и осадки в виде дождя могут несколько омрачать настроение горожан. Однако хорошая новость в том, что дождь поможет скорее растаять оставшемуся на газонах снегу.

"В пятницу ненастье станет ослабевать, лишь местами возможен слабый моросящий дождь, ночью +3…+6, днем до +6…+9. Снежный покров исчезнет",

– сообщил Тишковец в своем телеграм-канале.

В выходные погода порадует москвичей и туристов отсутствием осадков. Ночь уже пройдет без заморозков, а днем будет по-апрельски тепло – столбики термометров покажут +7…+10 градусов по Цельсию. А в начале следующей неделе станет еще теплее, так что зимнюю одежду можно убирать поглубже в шкаф – в ближайшие полгода она не понадобится.

Источник: ТГ
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