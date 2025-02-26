Ефимов: готовность образовательного комплекса в Щербинке превысила 35%

Ефимов: готовность образовательного комплекса в Щербинке превысила 35%
Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
В Новомосковском административном округе появятся новые детский сад и школа

Готовность нового образовательного комплекса в Щербинке (НАО) уже превысила 35%, сообщил заммэра Москвы по градостроительству и строительной политике Владимир Ефимов. Он напомнил, что общая площадь зданий после окончания всех работ достигнет 26 тысяч квадратных метров. Комплекс будет состоять из школы на 1375 мест и детского сада для 200 воспитанников.

"Под дошкольное учреждение отведут пристроенный трехэтажный блок прямоугольной формы. Школьники же будут обучаться в четырехэтажном П-образном здании. Образовательный комплекс возводят за счет внебюджетных средств, сейчас его готовность превышает 35%. Завершить строительство объекта планируется в 2026 году, после этого учреждение передадут городу", – отметил Ефимов.

Территорию комплекса оборудуют спортивными и игровыми площадками для детского досуга. Также там появятся пространства для общешкольных мероприятий и спокойного отдыха. Украсят зоны деревьями, кустарниками, газоном, цветниками, а также малыми архитектурными формами.

Как сообщил глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, внутри школьного здания будут располагаться специализированные и общие кабинеты для обучения, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатеки, залы для массовых мероприятий, занятий спортом и отдельный для гимнастических упражнений. Класс для изучения иностранного языка будет трансформируемым – с помощью перегородки его получится разделять на две зоны. 

Детсад будет включать восемь групповых ячеек, а также залы для занятий музыкой и физкультурой, кабинеты коррекции и развития, медицинский блок.

Строящийся образовательный комплекс входит в состав ЖК "Остафьево", девелопером данного проекта является группа "Самолет".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на текущий год в ТиНАО намечено окончание строительства и реконструкции почти 30 образовательных учреждений. Работы ведутся как за счет города, так и на средства инвесторов. В том числе в 2025 году ожидается открытие новой школы в Коммунарке на 1100 учеников. 

Развивается в ТиНАО и спортивная инфраструктура. Так, в прошлом году в Щербинке был открыт ледовый комплекс "Арена", где, помимо крытого катка, имеются борцовский и три спортивных зала. Объект площадью 5,3 тыс. квадратных метров был возведен за счет внебюджетных источников финансирования. А в поселке Кокошкино района Внуково строится центр подготовки сборных команд по баскетболу, где предусмотрена возможность проведения не только тренировок, но и организации крупных соревнований, в том числе международного уровня. 

Источник: Градостроительный комплекс Москвы
По теме

Путин послал важный сигнал Трампу

Лидеры продолжают обмениваться друг с другом сообщениями по различным каналам

Объявлено об отступлении ВСУ из Курской области

ВС РФ лишили противника важной логистической артерии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей