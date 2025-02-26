Ефимов: готовность образовательного комплекса в Щербинке превысила 35%

В Новомосковском административном округе появятся новые детский сад и школа

Готовность нового образовательного комплекса в Щербинке (НАО) уже превысила 35%, сообщил заммэра Москвы по градостроительству и строительной политике Владимир Ефимов. Он напомнил, что общая площадь зданий после окончания всех работ достигнет 26 тысяч квадратных метров. Комплекс будет состоять из школы на 1375 мест и детского сада для 200 воспитанников.

"Под дошкольное учреждение отведут пристроенный трехэтажный блок прямоугольной формы. Школьники же будут обучаться в четырехэтажном П-образном здании. Образовательный комплекс возводят за счет внебюджетных средств, сейчас его готовность превышает 35%. Завершить строительство объекта планируется в 2026 году, после этого учреждение передадут городу", – отметил Ефимов.

Территорию комплекса оборудуют спортивными и игровыми площадками для детского досуга. Также там появятся пространства для общешкольных мероприятий и спокойного отдыха. Украсят зоны деревьями, кустарниками, газоном, цветниками, а также малыми архитектурными формами.

Как сообщил глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, внутри школьного здания будут располагаться специализированные и общие кабинеты для обучения, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатеки, залы для массовых мероприятий, занятий спортом и отдельный для гимнастических упражнений. Класс для изучения иностранного языка будет трансформируемым – с помощью перегородки его получится разделять на две зоны.

Детсад будет включать восемь групповых ячеек, а также залы для занятий музыкой и физкультурой, кабинеты коррекции и развития, медицинский блок.

Строящийся образовательный комплекс входит в состав ЖК "Остафьево", девелопером данного проекта является группа "Самолет".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на текущий год в ТиНАО намечено окончание строительства и реконструкции почти 30 образовательных учреждений. Работы ведутся как за счет города, так и на средства инвесторов. В том числе в 2025 году ожидается открытие новой школы в Коммунарке на 1100 учеников.

Развивается в ТиНАО и спортивная инфраструктура. Так, в прошлом году в Щербинке был открыт ледовый комплекс "Арена", где, помимо крытого катка, имеются борцовский и три спортивных зала. Объект площадью 5,3 тыс. квадратных метров был возведен за счет внебюджетных источников финансирования. А в поселке Кокошкино района Внуково строится центр подготовки сборных команд по баскетболу, где предусмотрена возможность проведения не только тренировок, но и организации крупных соревнований, в том числе международного уровня.