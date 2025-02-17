Ефимов: три современных деловых центра построили инвесторы в 2024 году в ЦАО

Ефимов: три современных деловых центра построили инвесторы в 2024 году в ЦАО
Владимир Ефимов. Фото пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Помимо офисов, там размещаются кафе, магазины, спортивные комплексы и другая полезная для жителей инфраструктура

Благодаря сотрудничеству Москвы с предпринимателями в городе появляется современная инфраструктура, способствующая как развитию бизнеса, так и повышению уровня жизненного комфорта москвичей. Так, в 2024 году за счет средств инвесторов только в Центральном административном округе появилось три новых административно-деловых объекта, полезная площадь которых в сумме превысила 550 тысяч квадратных метров. Такие данные привел заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Три новых административно-деловых объекта построено за счет внебюджетных средств в Пресненском и Тверском районах Москвы. Их совокупная площадь составляет более 552,5 тысячи квадратных метров. В общей сложности в построенных в 2024 году деловых центрах организованы условия для более 27 тысяч сотрудников",

– рассказал Владимир Ефимов. При этом в зданиях размещаются не только офисы. Там открываются магазины, рестораны, кафе, фитнес-залы, студии красоты и другие объекты, востребованные горожанами. Учитывая, что большинство новых деловых комплексов строят возле станций метро и главных автодорожных магистралей, сотрудникам и посетителям удобно до них добираться как на общественном транспорте, так и на личных автомобилях.

Одной из самых значимых премьер в сфере делового строительства в 2024 году стал многофункциональный высотный комплекс на территории "Москва-Сити" Moscow Towers. В здании высотой в 63 этажа размещаются не только офисы, но и апартаменты, кафе, рестораны. Но и это не все: под землей скрываются еще шесть этажей, где имеется многоуровневый паркинг и различные магазины. Через подземный переход из здания можно попасть сразу на станцию метро "Деловой центр". А для быстрого перемещения между этажами в башне установлено 98 лифтов, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Небоскребы iCITY – еще один новый крупный деловой объект в ЦАО. Строительство 34-этажной башни с паркингом общей площадью почти 120 тысяч квадратных метров, где разместились офисы, торговые точки, спортивный центр с бассейном, было закончено в Пресненском районе в 2024 году.

В целом в прошлом году в столице появилось 40 новых деловых объектов – это более 1,2 миллиона квадратных метров офисных и административных площадей. За счет внебюджетных средств было построено 26 бизнес-центров в разных районах мегаполиса. Благодаря этому были открыты дополнительно десятки тысяч мест для трудоустройства. Лидером по числу построенных офисных зданий в 2024 году стал Северный административный округ, там возвели шесть объектов соответствующего назначения. Самым крупным из них стал объект в Беговом районе, спроектированный как два здания в 10 и 23 этажа, объединенные стилобатом и подземной парковкой.

Источник: Градостроительный комплекс Москвы ✓ Надежный источник
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