Ефимов: 897 старых домов полностью расселили благодаря программе реновации

Почти 149 тысяч москвичей получили новое жилье

С момента начала реализации программы реновации в Москве приступили к расселению более 1,2 тысячи домов старого жилого фонда. Как рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, люди переезжают в жилье улучшенной комфортности и с качественным ремонтом.

"С начала реализации программы реновации в столице к переселению приступили жители 1208 старых домов. 897 из этих зданий уже полностью расселили. Темпы растут: если в 2018–2019 годах были полностью расселены 26 зданий, то в 2024-м их количество достигло 307. Полностью расселенные дома демонтируют по технологии умного сноса", – сообщил Ефимов.

В 2020 удалось расселить 56 старых домов, а в 2021-м – 69. В течение двух лет с 2022 по 2023 года освободилось более 400 старых многоквартирных зданий. Как отметил Ефимов, на их месте будут построены новые жилые комплексы с необходимой инфраструктурой. Вокруг обустраивают детские и спортивные площадки, организуют зоны для спокойного отдыха, устанавливают камеры наблюдения, проводят озеленение территории.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский указал, что больше всего домов расселили в Юго-Восточном административном округе – 148 зданий. Следом идут восток и запад Москвы с показателями 130 и 115 соответственно. При этом количество возведенных новостроек для переселения жителей приблизилось к 360.

Участники программы реновации получают новое жилье, которое не уступает по метражу их прошлым квартирам, а иногда и превосходит его. В 897 полностью расселенных домах проживало 148,5 тысячи москвичей – все они уже переселились в новостройки.

"На юго-востоке столицы договоры на квартиры в современных комплексах заключили свыше 26,9 тысячи человек, проживавших в 148 освобожденных зданиях. На востоке новоселами стали более 20,4 тысячи горожан из 130 таких домов. На западе ключи от комфортных квартир получили свыше 18,4 тысячи москвичей из 115 расселенных зданий",

– рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Сообщается, что первые этажи новых жилых комплексов будут использоваться для коммерческих объектов: кафе, салонов красоты, детских студий развития, пунктов выдачи заказов и т.п. Для этого в новостройках специально предусмотрены нежилые помещения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя города, получившего возможность отпраздновать новоселье благодаря программе реновации. В подарок "юбилейный" новосел получил ключи от автомобиля "Москвич". Как отметил градоначальник, столичная программа реновации начиналась сложно, так как практически не было площадок для строительства новых домов, но сейчас все происходит гораздо активнее. В целом завершение действующей программы реновации запланировано на 2032 год. Об этом Сергей Собянин сообщил депутатам Мосгордумы, выступая с ежегодным отчетом о деятельности столичного правительства в декабре 2024 года.