Ефимов: 130 домов расселили по программе реновации на востоке Москвы

Новое жилье получили более 20 тысяч граждан

Более 130 домов старого жилого фонда расселили по программе реновации в Восточном административном округе столицы, на их месте появилось почти 60 новостроек с квартирами улучшенной отделки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, работы по расселению старого жилого фонда начались еще в 2018 году, когда под застройку передали первую новостройку на 5-й Парковой улице.

"В настоящий момент количество расселенных домов в ВАО достигло 130. Больше всего их в районах Измайлово – 29, Северное Измайлово – 28 и Перово – 16", – рассказал Владимир Ефимов.

Вместе с новыми домами появляется и сопутствующая инфраструктура, которая помогает жителям получать доступ к необходимым общественно-социальным услугам. Для этого первые этажи зданий делают нежилыми и готовыми для коммерческого использования. Пока идет заселение, в большинстве из них работают центры информирования по переселению, где специалисты помогают участникам программы оформить документы на жилье и отвечают на все вопросы, связанные с переездом.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, новые дома, возведенные в рамках программы реновации, появились в 12 районах Восточного административного округа. Больше всего в Перове, где построили 13 домов. В Северном Измайлове поставили 11 новостроек, а в Новогирееве – пять. Жители могут сразу же заезжать в собственное жилье после сдачи, поскольку во всех квартирах выполнена улучшенная отделка.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что на востоке столицы было расселено 20,4 тысячи жителей из 130 демонтированных домов. В Измайлове под программу реновации попали 29 зданий старого жилого фонда, где проживало 4,9 тысячи москвичей. В Северном Измайлове – 28 домов на 5,6 тысяч граждан. В Перово договоры на новое жилье заключили все 2,7 тысячи жителей из 16 старых зданий.

"Участники программы получили равнозначные квартиры в тех же районах, где проживали ранее", – подчеркнул Гаман.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к переселению по программе реновации приступил 200-тысячный житель.