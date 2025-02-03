Ефимов: план развития Новой Москвы учитывает увеличение населения

Ефимов: план развития Новой Москвы учитывает увеличение населения
Владимир Ефимов. Фото пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Речь идет как о жилой застройке, так и социальной и дорожно-транспортной инфраструктуре

Развитие территорий Новой Москвы будет планироваться с учетом увеличения населения. На это указал заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

"Если говорить про территориальное планирование, то сейчас мы пересматриваем и переосмысляем развитие территорий Троицкого и Новомосковского административных округов",

– сообщил Ефимов в интервью РИА "Новости". Он пояснил, что на сегодняшний день ТиНАО из малонаселенной территории превратился в полноценный округ с населением уже более 700 тысяч человек и, как ожидается, в перспективе количество жителей превысит один миллион. С учетом этого новое территориальное планирование предусмотрит, в том числе, насыщение ТиНАО спортивной, культурно-досуговой и социальной инфраструктурой, необходимой для комфортного проживания горожан.

Транспортная составляющая плана развития Новой Москвы также пересматривается. К примеру, есть идея проложить ветку метро, которая свяжет Внуково с районом Щербинка в ТиНАО. Но одобрение такого решения в будущем будет зависеть от реализации градостроительных проектов.   

Ранее стало известно о решении построить крупный образовательный комплекс в Новой Москве. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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