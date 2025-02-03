Ефимов: план развития Новой Москвы учитывает увеличение населения

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Развитие территорий Новой Москвы будет планироваться с учетом увеличения населения. На это указал заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.
"Если говорить про территориальное планирование, то сейчас мы пересматриваем и переосмысляем развитие территорий Троицкого и Новомосковского административных округов",
– сообщил Ефимов в интервью РИА "Новости". Он пояснил, что на сегодняшний день ТиНАО из малонаселенной территории превратился в полноценный округ с населением уже более 700 тысяч человек и, как ожидается, в перспективе количество жителей превысит один миллион. С учетом этого новое территориальное планирование предусмотрит, в том числе, насыщение ТиНАО спортивной, культурно-досуговой и социальной инфраструктурой, необходимой для комфортного проживания горожан.
Транспортная составляющая плана развития Новой Москвы также пересматривается. К примеру, есть идея проложить ветку метро, которая свяжет Внуково с районом Щербинка в ТиНАО. Но одобрение такого решения в будущем будет зависеть от реализации градостроительных проектов.
Ранее стало известно о решении построить крупный образовательный комплекс в Новой Москве.
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