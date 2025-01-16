Ефимов: ТиНАО лидируют по числу оформленных договоров долевого участия

В этих административных округах строго соблюдается принцип комплексного освоения территорий

Троицкий и Новомосковский административные округа Москвы выбились в лидеры по количеству оформленных за одиннадцать месяцев прошлого года договоров долевого участия (ДДУ) в отношении жилой и нежилой недвижимости. Рейтинг составлен Управлением Росреестра по столице. Такой информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Троицкий и Новомосковский административные округа сохранили лидирующую позицию по заключению сделок на первичном рынке недвижимости. За одиннадцать месяцев 2024 года в столице оформлено более 121 тысячи договоров долевого участия, почти треть из них – в ТиНАО", – обратил особое внимание Ефимов.

Ефимов также добавил, что за обозначенный период в округах были введены в эксплуатацию более 1,9 миллиона "квадратов" жилья и свыше 400 тысяч "квадратов" нежилой недвижимости.

Так, в ноябре 2024-го в ТиНАО оформлено свыше трех тысяч договоров долевого участия.

"Западный административный округ вернул себе второе место в рейтинге с долей 13,5 процента и показателем 1579 ДДУ, вытеснив на третью строку ЮАО с долей 11,8 процента – это 1383 таких договора. Четвертым третий месяц подряд стал Северо-Западный административный округ, где зарегистрировано 1198 ДДУ. Юго-восток столицы переместился с шестого на пятое место с показателем 1109 ДДУ", – в свою очередь добавил глава Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

В ТиНАО широкий выбор жилых помещений: от малоэтажного жилья и индивидуального жилищного строительства до многоэтажных комплексов.

Первые этажи жилищных комплексов выделяют для размещения коммерческих предприятий: там появляются магазины, аптечные пункты, спортзалы, детские кружки, пункты питания и многое другое. Это уже позволило создать десятки тысяч рабочих мест в шаговой доступности для местных жителей.

"В ТиНАО строго соблюдается принцип комплексного освоения территорий. Наряду с жилой застройкой, здесь возводятся социальные объекты, развивается транспортная инфраструктура и создаются рабочие места", – особо отметил глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Сообщается, что в последние годы инвесторы активно вкладывают средства как в возведение крупных технопарков, индустриальных и складских комплексов, так и в небольшие точки развития малого бизнеса.

На территории столицы контроль в области долевого строительства осуществляет Мосгосстройнадзор. Как отметили в ведомстве, соблюдение срока передачи ключей дольщикам является важнейшим показателем реализации девелоперских проектов.

Как ранее говорил Владимир Ефимов, всего по программе комплексного развития территорий планируется реорганизовать участки общей площадью свыше 3,1 тысячи гектаров. Благодаря преобразованию депрессивных и неэффективно используемых территорий будут созданы многофункциональные жилые и деловые кварталы, где появится более 52 млн кв м недвижимости, включая социальные и общественно-деловые объекты, новые производства, а также жилье, в том числе для программы реновации.