Ефимов: завершены основные работы по реконструкции очистных сооружений в Южном Бутове

Реконструкция повысит надежность работы системы водоотведения в ТиНАО

На расположенном в Южном Бутове объекте инженерной инфраструктуры завершены основные работы по реконструкции. Еще два объекта полностью достроены. Все работы проводились за счет средств городского бюджета, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Минувшим летом построили ливневые очистные сооружения на территории городского вокзала Корниловская ‒ возле одноименной станции метро. Также подошло к концу сооружение плотины на реке Десне в Щербинке. Кроме того, на сегодня завершены основные работы по реконструкции очистных сооружений в районе Южное Бутово. Они будут обслуживать в том числе часть территории ТиНАО. Основные мероприятия завершены, уже сегодня приступили к пусконаладке оборудования, которую планируется закончить в 2025 году. Все работы проводили в условиях непрерывного функционирования прежних очистных сооружений", ‒ рассказал Ефимов.

С момента присоединения к столице новых территорий размер инвестиций в развитие инженерной инфраструктуры ТиНАО уже превысил 200 миллиардов рублей.

Данные проекты являются очень значимыми для городской инфраструктуры и призваны улучшить качество жизни в присоединенных к столице округах. Реконструкция повысит надежность работы системы водоотведения в ТиНАО и ряда других, обеспечить необходимый резерв мощностей и увеличить производительность объекта с 80 до 110 тысяч кубометров в сутки.

В ходе работ были построены здания решеток и воздуходувок, две аэрируемые песколовки, столько же аэротенков и вторичных отстойников, установлен дополнительный блок ультрафиолетового обеззараживания.

Реконструкция сооружений необходима для обеспечения приема и очистки дополнительного объема хозяйственно-бытовых сточных вод, возникающего в результате активной жилой застройки ТиНАО и района Южное Бутово, добавил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.