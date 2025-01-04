Ефимов: на участке от Звенигородского шоссе до ТТК построят новые съезды, эстакаду и переходы

Ефимов: на участке от Звенигородского шоссе до ТТК построят новые съезды, эстакаду и переходы
Фото: mos.ru
Для безопасности пешеходов оборудуют внеуличный и наземные переходы

Добираться до делового центра "Москва-Сити" станет проще. Москомархитектура подготовила проект планировки территории (ППТ) для реконструкции существующего транспортного узла и строительства новых съездов между Звенигородским шоссе и Третьим транспортным кольцом (ТТК). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как отметил заммэра, утвержденный проект планировки территории линейного объекта предусматривает модернизацию участка площадью 9,86 гектара.

"На нем планируется построить три съезда, эстакаду и внеуличный пешеходный переход через Звенигородское шоссе. В ППТ также заложено обустройство наземных пешеходных переходов через улицу Подвойского и Стрельбищенский переулок",

– рассказал Владимир Ефимов.

Реализация данного проекта позволит удобнее добираться до делового центра "Москва-Сити", а также в целом улучшит дорожно-транспортную ситуацию в Пресненском районе столицы, где проживают свыше 127 тысяч человек.

"Реконструкция и новое строительство около двух километров дорог значительно улучшит транспортное сообщение на рассматриваемом отрезке ТТК и между прилегающими территориями, а наземные и внеуличный пешеходные переходы сделают передвижение на нем безопасным",

– отметила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект реконструкции развязки на пересечении ТТК и Звенигородского шоссе. По окончании основных работ будет проведено благоустройство прилегающей территории.

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