Ефимов: детский сад на 300 мест построят в Бутырском районе

Ефимов: детский сад на 300 мест построят в Бутырском районе
Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Завершить работы планируется в 2026 году

Заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов сообщил, что на улице Руставели в Бутырском районе столицы будет построен детский сад на 300 учащихся. Инвестор уже приступил к работам в рамках подписанного с городом договора участия.

"Общая площадь детского сада составит около 6,6 тысячи квадратных метров. Инвестор возведет объект по договору участия и передаст его городу после окончания строительства. Завершить работы планируется в 2026 году. Детский сад расположится в трех минутах ходьбы от станции метро "Бутырская", – рассказал Владимир Ефимов.

Инвесторы при строительстве жилья дополнительно заключают с администрацией Москвы соглашения, согласно которым им предстоит заниматься также и развитием сопутствующей инфраструктуры. К примеру, строить соцобъекты, которые после передают в управление столицы. Механизм был утвержден мэром Сергеем Собяниным в 2021 году.

Детский сад на Руставели строится группой компаний "ПИК". Он будет располагаться неподалеку от Останкинской башни. Ожидается, что застройщик дополнительно обустроит территорию рядом с дошкольным учреждением двумя спортивными площадками, теневыми завесами и проведет работы по озеленению.

Как сообщил руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, в новом детском саду будет 12 групповых ячеек. Первый этаж предусмотрен для основных помещений дневного пребывания, вестибюля, медблока, пищеблока, зала для физкультуры. Выше будут располагаться кабинеты для групповых ячеек, индивидуальных занятий с логопедом, психологом, а также музыкальный зал и служебные помещения. Третий этаж займут групповые ячейки и административные зоны.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за последние пять лет столичная система образования получила около 140 новых зданий.

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