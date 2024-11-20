Ефимов: столица опубликовала более 40 проектов решений о КРТ с начала этого года

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С начала года по октябрь на сайте правительства Москвы появилось более 40 проектов, связанных с комплексным развитием территорий (КРТ). Эти документы предусматривают реорганизацию участков общей площадью 429 гектаров, расположенных в 39 районах столицы. Такой важной информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"За десять месяцев 2024 года город опубликовал 41 проект комплексного развития территорий, каждый из которых прорабатывается с учетом потребностей района, где будет реализован. Всего на участках общей площадью 429 гектаров запланировано строительство свыше 9,9 миллиона квадратных метров недвижимости", – сообщил Ефимов.
Он также добавил, что инвестиции в проекты оцениваются в 3,25 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 185 миллиардов рублей. Реализация проектов позволит создать 91,5 тысячи рабочих мест.
Редевелопмент участков могут осуществлять собственники земли и недвижимости, оператор, назначенный городом, или инвестор, выбранный через торги. По некоторым проектам город уже принял решения о начале реализации.
"В рамках 41 проекта возведут более 4,5 миллиона квадратных метров современного жилья, включая дома для участников программы реновации и других городских нужд", – обратил особое внимание глава Департамента городского имущества Максим Гаман.
Кроме того, планируется возведение свыше 5,4 миллиона квадратных метров высокотехнологичных производств, общественно-деловых и соцобъектов, включая школы, детские сады, медучреждения и спорткомплексы. На всех участках будет проведено благоустройство и озеленение.
Наибольшее число проектов реализуется в Южном административном округе – 12, в Западном – семь, а в Северо-Восточном и Юго-Западном округах – по пять. На востоке Москвы запланирована реорганизация трех территорий.
Программа комплексного развития территорий направлена на создание современных многофункциональных городских кварталов. В рамках проекта на месте бывших промышленных зон и малоэффективно используемых участков строятся дороги, комфортное жилье и необходимая инфраструктура.
В настоящее время в Москве прорабатываются и реализуются 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Эта масштабная работа осуществляется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.
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