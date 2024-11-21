Ефимов: 500 рабочих мест появится в ТиНАО на территории двух жилых комплексов

Вакансии будут открыты для педагогов, продавцов, поваров, официантов и других специалистов

Завершение строительства части жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в микрорайонах "Переделкино Ближнее" и "Первый Московский" позволит предложить москвичам более 500 новых рабочих мест. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На территории ЖК "Переделкино Ближнее" уже построили и ввели в эксплуатацию семь детских садов, две школы, а также свыше 200 помещений коммерческого назначения, а на территории ЖК "Первый Московский" работают более 110 коммерческих объектов и восемь образовательных учреждений. При этом инфраструктура строящихся жилых комплексов продолжает развиваться.

"Сейчас в активной стадии строительства находятся две крупные школы на 2100 и 1100 мест и детский сад на 350 воспитанников. Благодаря строительству социальных и жилых объектов, на первых этажах которых расположатся коммерческие помещения, появится 500 дополнительных рабочих мест. А общее количество созданных рабочих мест в рамках этих двух микрорайонов ТиНАО совокупно к 2025 году достигнет трех тысяч",

– сообщил Владимир Ефимов.

Девелопером проектов выступает инвестиционная группа "Абсолют".

Троицкий и Новомосковский административные округа присоединились к Москве в 2012 году. С того момента за счет активного развития территорий здесь было создано около 200 тысяч рабочих мест, а их общее число увеличилось в три раза и сейчас приближается к 300 тысячам, рассказал руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

"ТиНАО подходят для размещения крупных объектов, технопарков и индустриальных парков, так как еще есть свободные земли, принадлежащие как городу, так и инвесторам", – отметил Владимир Жидкин.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ТиНАО с 2012 года построили 164 образовательных учреждения. В следующем году планируется сдать в эксплуатацию школу в деревне Рассказовка, рассчитанную на обучение 2100 детей.