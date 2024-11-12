Ефимов: в ТиНАО появятся еще две поликлиники для взрослых и детей

С момента присоединения новых территорий к столице в ТиНАО построено и введено в эксплуатацию 27 объектов здравоохранения

В 2026 году на территории ТиНАО возведут два объекта здравоохранения за счет средств городского бюджета, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В настоящий момент ведется проектирование двух детско-взрослых учреждений в деревне Рассказовке и в городе Московском на 750 посещений в смену каждое. К строительным работам планируется приступить весной 2025 года. Ввод объектов в эксплуатацию намечен на 2026 год. В новых поликлиниках будут работать врачи по всем основным медицинским специальностям как для взрослых, так и для детей", ‒ рассказал Владимир Ефимов.

В зданиях будут предусмотрены лаборатории, кабинеты для функциональной диагностики и лечебно-профилактические подразделения, где горожане смогут получать помощь специалистов с высокой квалификацией. Пациентам также будут доступны диагностические, лечебные и восстановительные процедуры.

По словам руководителя Департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина, в зданиях будут созданы посты охраны, оборудована система видеонаблюдения и пожарная сигнализация, а также там сделают все необходимые условия для маломобильных жителей. После завершения основных работ на объектах будет выполнено и комплексное благоустройство территорий. В планах облагородить все растениями и обустроить газон.

С момента присоединения новых территорий к столице в ТиНАО построено и введено в эксплуатацию 27 объектов здравоохранения.