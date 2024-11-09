Ефимов: научно-производственный кластер создадут в ЗелАО по программе комплексного развития территорий

Ефимов: научно-производственный кластер создадут в ЗелАО по программе комплексного развития территорий
Владимир Ефимов. Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Он объединит разные предприятия и организации

В Зеленограде, в районе Крюково, создадут научно-производственный кластер по программе комплексного развития территорий (КРТ). Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что для этих целей будет реорганизован участок площадью 27,58 гектара.

"На участке площадью 27,58 гектара в районе Крюково запланировано строительство научно-производственного кластера. Он объединит разные предприятия и организации. Всего здесь будет возведено 338 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в комплексное развитие площадки оцениваются в 61,42 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 2,4 миллиарда рублей. По итогам реализации проекта в Зеленограде создадут более 4,8 тысячи рабочих мест", – рассказал Ефимов.

Более того, по итогам реализации проекта в Зеленограде создадут более 4,8 тысячи рабочих мест.

Участок, расположенный на 687-м проезде по Кутузовскому шоссе и вблизи станции "Зеленоград-Крюково" третьего Московского центрального диаметра, будет включать 258 тысяч квадратных метров производственно-складской недвижимости и 80 тысяч квадратных метров общественно-деловой, включая гостиницу площадью 10 тысяч квадратных метров.

"Здесь появятся офисы, фитнес-клубы, магазины, кафе и отделения банков. Территорию благоустроят и проложат дороги", – добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Также предусматривается благоустройство территории и создание новых дорог.

Программа КРТ ориентирована на формирование многофункциональных городских кварталов, где на месте устаревших зон проектируются дороги, современное жилье и инфраструктура. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице ведется работа над 236 проектами КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров, что позволяет обновлять и развивать территорию города.

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