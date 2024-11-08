Владимир Ефимов: в районе Аэропорт появится благоустроенный квартал с новыми дорогами

Реорганизация участка проводится в рамках программы комплексного развития территорий

На севере столицы скоро появится новый благоустроенный квартал с современными домами, спортивными объектами, магазинами и прочей инфраструктурой, необходимой для комфортного проживания. Проект решения о реорганизации участка площадью 0,6 га в районе Аэропорт по программе комплексного развития территорий (КРТ) опубликован на сайте правительства Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"По проекту на неэффективно используемом участке площадью 0,6 га запланировано строительство современного жилья для программы реновации и иных нужд города. Вложения в реализацию проекта оцениваются почти в 2,7 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 25,5 млн рублей. Благодаря реорганизации участка будет создано почти 70 рабочих мест",

– рассказал Владимир Ефимов.

Участок, о котором идет речь, находится по улице Степана Супруна, это в шаговой доступности от станции метро "Аэропорт", недалеко от Ленинградского проспекта. Сейчас там расположены устаревшие объекты.

"На реорганизуемой площадке планируется возвести почти 18000 квадратных метров современного жилья для целей программы реновации и иных нужд города. На первых этажах будут работать сервисы бытового обслуживания, магазины, кафе и рестораны. Рядом с ЖК появятся детские и спортивные площадки, также здесь проведут работы по благоустройству и проложат новые дороги",

– отметил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Важно, что благодаря комплексному преобразованию столичных кварталов москвичи получат не только современное жилье, но и качественную городскую среду.

"Строительство для целей программы реновации в районе Аэропорт позволит обеспечить современным жильем ориентировочно 350 человек. Они переедут в квартиры с качественным ремонтом",

– уточнил руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По программе КРТ на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков создаются многофункциональные городские кварталы, проектируются дороги, возводится современное жилье и вся необходимая инфраструктура. Работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Сейчас в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тыс. гектаров.