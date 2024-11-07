Ефимов: на строящейся станции метро "ЗИЛ" монтируют светильники

С открытием станции улучшится транспортное обслуживание более 100 тысяч жителей Даниловского района столицы

На строящейся станции метро "ЗИЛ" Троицкой линии начался монтаж архитектурного освещения платформы. Строительная готовность объекта достигла 76 процентов, основные конструкции платформы уже полностью готовы. Такой важной информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Строители приступили к архитектурной отделке. В настоящее время на платформенном участке ведется монтаж освещения. На станции “ЗИЛ” на потолочные кронштейны устанавливают 14 трехметровых светильников. Они произведены отечественным предприятием", – сообщил Ефимов.

В пассажирских зонах, включая платформенную часть, устанавливают светодиодные приборы, которые обеспечивают экономичное и удобное в обслуживании освещение, близкое по спектру к природному.

Также продолжаются работы по монтажу других инженерных систем, включая силовые и слаботочные линии, тягово-понизительное оборудование. На текущий момент завершено более половины работ по монтажу трубопроводов, вентиляционных установок и насосного оборудования.

"Внутренние системы водоснабжения, водоотведения, общеобменной и противодымной вентиляции и кондиционирования вестибюля готовы более чем на 80 процентов", – сообщил глава Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

Станция "ЗИЛ" запроектирована с возможностью пересадки на одноименные станции МЦК и будущей Бирюлевской линии, что создаст новый транспортный узел. Появление станции значительно улучшит транспортное обслуживание для более чем 100 тысяч жителей Даниловского района Москвы.

Мосгосстройнадзор держит ход строительства под контролем, проводя регулярные инспекции. На площадке станции "ЗИЛ" уже выполнено восемь проверок с участием специалистов Центра экспертиз.

Троицкая линия, длиной более 43 километров и включающая 17 станций, станет одним из самых протяженных радиусов московского метро и крупнейшим за пределами МКАД. Она пройдет от станции МЦК "ЗИЛ" до города Троицка, обеспечивая транспортное сообщение для более 1,5 миллиона человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро.