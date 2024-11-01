Ефимов: более 26 тысяч москвичей заключили договоры на новое жилье по программе реновации за девять месяцев

Они стали обладателями современного жилья в районах с комфортной для жизни инфраструктурой

За период с января по сентябрь текущего года документы на новое жилье по программе реновации оформили жители 456 старых домов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"За девять месяцев 2024 года правообладателями нового жилья по программе реновации стали около 26,6 тысячи горожан из 456 старых домов. Им были предложены современные квартиры в 224 новостройках. Рядом с возведенными жилыми комплексами сформирована вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура", – рассказал Владимир Ефимов.

Сегодня число правообладателей нового жилья с начала действия программы реновации составляет более 162,4 тысяч – показатели за этот период выросли в целом на 20%.

По словам министра правительства Москвы и руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, больше всего нового жилья получили люди в Восточном административном округе – 7,7 тысяч человек. Далее идет юго-восток столицы с показателем в 4,6 тысяч, а на третьем месте – западная часть города с 3,8 тысячами обладателями нового жилья.

"Участники программы реновации получают равнозначное жилье в том же районе города, в котором расположен их старый дом. Исключением являются Зеленоград, Троицкий и Новомосковский административные округа, где переселение ведется в пределах округа", – отметил Гаман.

На месте старых домов планируется построить новостройки, в которые потом можно переселить горожан по программе реновации. Руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что с января по сентябрь этого года столица подготовила 44 новостройки для переселения москвичей из старого жилого фонда. Там обустроили придомовую территорию, высадив деревья, кустарники, оборудовав детские и спортивные площадки. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для строительства домов по программе реновации подобрано еще восемь площадок.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение более 5,1 тысяч домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва является одним из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках федерального проекта "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда" объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза – с трех миллионов до пяти – семи миллионов квадратных метров в год.