Ефимов: школы и детские сады построят в Коммунарке в 2025 году

Власти заботятся о повышении уровня комфорта местных жителей

В 2025 году в районе Коммунарка Новомосковского административного округа завершится строительство восьми объектов образования, включая четыре школы и четыре детских сада. Эти проекты реализуются силами инвесторов, и их завершение станет важным шагом в развитии социальной инфраструктуры района. Такой информацией с общественностью поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



"В следующем году в районе Коммунарка завершится строительство четырех школ более чем на 4,1 тысячи мест и четырех детских садов почти на 900 мест", – сообщил Ефимов.

Так, в районе появятся две крупные школы на 1150 учащихся, расположенные на территории жилого комплекса "Саларьево Парк", а также детский сад на 250 мест в составе ЖК "Скандинавия". Все новые образовательные учреждения будут переданы в городскую систему образования. В реализации этих проектов участвуют компании-девелоперы "А101", "ПИК", "Самолет" и "КРОСТ".

Школы проектируются с учетом не только образовательных, но и научно-исследовательских задач. В них будут оборудованы универсальные и специализированные кабинеты с высокотехнологичным оборудованием, лаборатории, медиатеки, а также спортивные залы и пространства для мероприятий. Территория школ будет благоустроена и облагорожена зелеными насаждениями.

Детские сады будут включать помещения для занятий, кружковые залы, медкабинеты и пищеблоки полного цикла. Проектами предусмотрены просторные помещения с большими окнами, обеспечивающими естественное освещение, и удобные выходы на улицу.

Важным аспектом при возведении всех зданий является обеспечение безопасности. В школах и детских садах будут установлены системы охранного телевидения, видеодомофоны, системы контроля доступа, а также оборудованы посты охраны с тревожной кнопкой. Также предусмотрены условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

"Район Коммунарка – один из ярких примеров эффективного градостроительного развития территорий. Здесь построен и продолжает строиться целый ряд многоэтажных жилых комплексов, создаются десятки тысяч рабочих мест", – обратил особое внимание глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

В районе работают новые поликлиники, развивается транспортная инфраструктура, включая новые станции метро и дороги, связывающие район с остальной Москвой.

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, до конца 2025 года в ТиНАО будет построено 42 объекта образования, значительная часть которых возводится инвесторами, что является частью приоритетной программы развития социальной инфраструктуры города.