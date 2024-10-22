Ефимов: в районе Внуково построили школу на 1000 мест

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В Новомосковском административном округе завершилось возведение новой общеобразовательной школы по адресу: район Внуково, улица Летчика Грицевца, 8А. Этот проект был реализован инвестором в рамках жилого комплекса "Солнцево Парк". Такой важной информацией с общественностью поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"В районе Внуково ТиНАО завершили строительство школы площадью 19,5 тысячи квадратных метров. Она рассчитана на 1000 мест", – сообщил Ефимов.
В трехэтажном комплексе выделены блоки для начальной и средней школы, а также спортивные помещения. После завершения строительства школа будет передана в городскую систему образования.
В новой школе созданы все необходимые условия для комфортного пребывания учеников как во время учебы, так и на переменах и после уроков. В здании предусмотрены лаборатории, музыкальные и художественные студии, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда, а также обеденный зал.
Как отметил Владислав Овчинский, руководитель Департамента градостроительной политики Москвы, школа разделена на зоны: блок начальных классов отделен от средней школы, а главный вход спроектирован так, чтобы потоки младших и старших школьников не пересекались.
"Интерес к занятиям у учеников будет поддерживать многосветное многофункциональное пространство на втором этаже с эстрадой, артистическими, техническим центрами, а также спортивные залы и медиатека", – обратил особое внимание Овчинский.
На пришкольной территории оборудованы площадки для различных мероприятий и игр, стадион, а также зоны для отдыха на свежем воздухе.
Как подчеркнул председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, объект прошел все необходимые проверки и получил разрешение на ввод в эксплуатацию.
"С начала работ проведено девять проверок, по результатам итоговой – было оформлено заключение о соответствии объекта проектной документации", – сказал он.
Новые школы и детские сады, возводимые в ТиНАО, соответствуют высоким столичным стандартам.
"Перед проектировщиками стоит задача создания помещений, удобных не только для учебного процесса, но и приспособленных для ведения научной и творческой деятельности, всестороннего развития учащихся", – сообщил глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.
Жидкин добавил, что с начала 2024 года в округе было построено более 20 образовательных объектов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала 2024 года в столице возвели 63 соцобъекта.
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