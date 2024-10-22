Ефимов: в районе Внуково построили школу на 1000 мест

Новое учебное заведение отвечает всем требованиям

В Новомосковском административном округе завершилось возведение новой общеобразовательной школы по адресу: район Внуково, улица Летчика Грицевца, 8А. Этот проект был реализован инвестором в рамках жилого комплекса "Солнцево Парк". Такой важной информацией с общественностью поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



"В районе Внуково ТиНАО завершили строительство школы площадью 19,5 тысячи квадратных метров. Она рассчитана на 1000 мест", – сообщил Ефимов.

В трехэтажном комплексе выделены блоки для начальной и средней школы, а также спортивные помещения. После завершения строительства школа будет передана в городскую систему образования.

В новой школе созданы все необходимые условия для комфортного пребывания учеников как во время учебы, так и на переменах и после уроков. В здании предусмотрены лаборатории, музыкальные и художественные студии, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда, а также обеденный зал.

Как отметил Владислав Овчинский, руководитель Департамента градостроительной политики Москвы, школа разделена на зоны: блок начальных классов отделен от средней школы, а главный вход спроектирован так, чтобы потоки младших и старших школьников не пересекались.

"Интерес к занятиям у учеников будет поддерживать многосветное многофункциональное пространство на втором этаже с эстрадой, артистическими, техническим центрами, а также спортивные залы и медиатека", – обратил особое внимание Овчинский.

На пришкольной территории оборудованы площадки для различных мероприятий и игр, стадион, а также зоны для отдыха на свежем воздухе.

Как подчеркнул председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, объект прошел все необходимые проверки и получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

"С начала работ проведено девять проверок, по результатам итоговой – было оформлено заключение о соответствии объекта проектной документации", – сказал он.

Новые школы и детские сады, возводимые в ТиНАО, соответствуют высоким столичным стандартам.

"Перед проектировщиками стоит задача создания помещений, удобных не только для учебного процесса, но и приспособленных для ведения научной и творческой деятельности, всестороннего развития учащихся", – сообщил глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Жидкин добавил, что с начала 2024 года в округе было построено более 20 образовательных объектов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала 2024 года в столице возвели 63 соцобъекта.