Ефимов: более 12,6 тысячи москвичей начали переезд по программе реновации в III квартале 2024 года

Ефимов: более 12,6 тысячи москвичей начали переезд по программе реновации в III квартале 2024 года
Владимир Ефимов. Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Власти заботятся о повышении уровня комфорта жизни людей

С июля по сентябрь 2024 года по программе реновации начали переселение более 12,6 тысячи жителей восьми округов Москвы. Такой важной информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В третьем квартале 2024 года к переселению в 23 современных жилых комплекса по программе реновации приступили свыше 12,6 тысячи москвичей из 80 старых домов", – сообщил Ефимов.

Отмечается, что более 10,2 тысячи москвичей уже выбрали новые квартиры, и свыше шести тысяч из них заключили договоры и организуют переезд.

Москвичи переселяются в Центральном, Северном, Восточном, Южном, Западном, Юго-Восточном, Северо-Восточном и Троицком округах, процесс затрагивает 21 район столицы.

Более половины переселяющихся граждан живут на востоке города – около 6,9 тысячи человек из 40 устаревших зданий.

"На юго-востоке города равнозначные квартиры были предложены почти 1,6 тысячи жителей девяти домов, а на северо-востоке – около 1,3 тысячи горожан из одного трехэтажного и семи пятиэтажных зданий", – добавил глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что программа реновации затронула более 176 тысяч москвичей. Переселяющимся москвичам предоставляется комфортное жилье с полной отделкой и необходимыми удобствами: электрическими плитами, сантехникой и освещением. Первые этажи новостроек отведены под предприятия торговли и услуг в шаговой доступности.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и охватывает около миллиона москвичей, предусматривая расселение 5176 домов. Только за 2023 год в Москве предоставлены для заселения 59 новых зданий, и переселено свыше 47 тысяч человек. Мэр поручил увеличить темпы переселения в два раза.

Москва лидирует среди регионов по объемам строительства: за последние годы в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" объемы ввода жилья в эксплуатацию в столице выросли с трех до пяти–семи миллионов квадратных метров в год.

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