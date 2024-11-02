Ефимов: еще девять набережных Москвы-реки благоустроят при участии инвесторов

Обновленные территории у воды будут гармонично объединены в единый пешеходный маршрут

В течение ближайших восьми лет при участии инвесторов будут проведены работы по благоустройству девяти набережных Москвы-реки. Их общая протяженность составляет более шести километров, сообщил Владимир Ефимов, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Реализация проекта стартовала еще в 2011 году, а в 2020-ом появились первые набережные, обустроенные девелоперами.

"С 2020 года за счет инвесторов реализовано уже пять проектов благоустройства набережных. Еще девять набережных планируется обустроить до конца 2032 года. Так, на северо-западе появится прогулочная зона протяженностью более трех километров. Ее образуют уже благоустроенная городская набережная парка Северного речного вокзала и прибрежные зоны, прилегающие к строящимся ЖК “Северный порт” и ЖК “Мангазея на Речном”. Завершить благоустройство последних инвесторы планируют в 2031 и 2032 годах соответственно", – отметил Владимир Ефимов.

Сейчас идет активная работа по благоустройству набережной в районе Покровское-Стрешнево, а до конца текущего года будет обновлена территория у стадиона "Спартак".

Как рассказал руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, в прошлом году у "Спартака" благоустроили 770 метров прилежащей территории. Там появились духовно-культурный центр с православным храмом, а также уютный парк с детскими и спортивными площадками. В этом году будет сдан еще один участок на 700 метров.

Проекты по обустройству набережных включены в строительство жилых кварталов на прилегающих территориях. Реорганизация пространства и озеленение прибрежных зон превращают их в комфортные парки с оборудованными площадками рекреации, выделенными велодорожками и пешеходными маршрутами среди зеленых насаждений.

Первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов сообщил, что бывшая промзона "Южный порт" превратится в новый центр деловой и культурной активности столицы.

"Жилой комплекс Portland станет первым проектом по развитию данной территории, который реализуется в прибрежной зоне. Водная инфраструктура в проекте будет представлена собственным понтонным бассейном, вокруг которого организуют летний пляж, и мариной для яхт и лодок. Реализация разных этапов строительства запланирована на 2026–2028 годы", – рассказал Кузнецов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказало масштабной программе благоустройства территорий у воды, в рамках которой планируется привести в порядок свыше 85 километров набережных.