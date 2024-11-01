Ефимов сообщил о начале строительства образовательного комплекса в Щербинке

Его возведут за счет средств инвестора и передадут в систему образования Москвы

В составе ЖК "Остафьево" в Новомосковском административном округе появится образовательный комплекс на 1 575 мест. Его строительство уже началось по адресу: район Щербинка, ул. Любучанская, земельные участки 6 и 8, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Образовательный комплекс общей площадью свыше 26 тысяч квадратных метров будет построен за счет средств инвестора и передан в систему образования Москвы. По договору участия застройщик должен завершить объект в 2026 году. В образовательном учреждении будет 200 дошкольных и 1 375 школьных мест",

– рассказал Владимир Ефимов.

Проект реализуется в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. С 2020 года инвесторов активно привлекают к строительству социально и экономически важных объектов городской инфраструктуры в жилых районах столицы.

Соглашение о возведении образовательного комплекса в районе Щербинка город заключил в 2022 году, полностью ввести объект в эксплуатацию планируется в 2026-м. В результате найти работу рядом с домом смогут около 165 жителей ТиНАО.

Здание будет состоять из двух блоков: один на четыре этажа, другой на три. У каждого будет собственный вход. Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что в школьном блоке предусмотрены универсальные и специализированные учебные кабинеты, а также инженерный и медицинский лабораторно-исследовательские комплексы. Будут построены и дополнительные залы для спортивной активности, мероприятий и медиатека.

"В дошкольном блоке запроектированы восемь групповых ячеек, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для коррекционно-развивающих занятий",

– сообщил Овчинский.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице уделяется особое внимание качеству строительства социальных объектов.

"Каждый этап возведения образовательного комплекса находится под контролем Комитета. В октябре состоялась первая выездная проверка объекта, в ходе которой инспекторы оценили работы подготовительного периода, а также земляные и монолитные работы на соответствие требованиям проектной документации",

– подчеркнул председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Антон Слободчиков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие социальные объекты будут построены в ТиНАО.