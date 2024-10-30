Здания для новых пожарных депо построили в ТиНАО – Ефимов

В 2024 году возвели три объекта, еще два будут готовы в 2025 году

На территории ТиНАО завершены работы по возведению двух современных пожарных депо на четыре машино-места каждое. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Работы велись в рамках программы "Безопасный город", которая входит в Адресную инвестиционную программу столицы.

Новые здания для размещения пожарных отрядов появились в поселке Первомайское Филимонковского района и деревне Никульское в Щербинке. Их общая площадь составила 5,3 тыс. квадратных метров, рассказал Владимир Ефимов.

"Строительство объектов полностью завершено. Сейчас идет оформление разрешительной документации и установка оборудования. В этом году также было возведено здание пожарного отряда на два машино-места в деревне Рассудово района Бекасово. Таким образом, в 2024 году в ТиНАО появятся три здания пожарных отрядов на 10 машино-мест",

‒ добавил заммэра столицы.

Все новые объекты оснащены учебно-тренировочными башнями со скалодромом, спортивными площадками, учебными пожарными гидрантами. В рамках проекта построены также здания газовых котельных и склады материалов. Каждое депо имеет помещения для пожарной техники и ее обслуживания, пункт связи, комнаты отдыха и приема пищи, учебные классы, тренажерный зал, кабинет фельдшера с процедурной. К объектам проложены удобные подъездные автодороги.

В следующем году современных пожарных депо в ТиНАО станет еще больше.

"В ТиНАО сегодня строится еще два здания для пожарных отрядов в районе Коммунарка – в поселке Воскресенское и деревне Картмазово. Их возведение планируется завершить в 2025 году",

‒ сообщил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина особое внимание в столице уделяется качеству строительства инфраструктурных объектов, обеспечивающих безопасность города и его жителей. Поэтому весь строительный цикл пожарных депо в Щербинке и Первомайском находился под контролем инспекторов комитета.

"За весь период работ на объектах суммарно состоялось 20 выездных проверок, к которым привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз. Специалисты выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки соответствия качества работ и применяемых материалов требованиям проектной документации",

– отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Появление в ТиНАО новых пожарных отрядов позволяет значительно повысить оперативность реагирования специальных служб на чрезвычайные ситуации. Уже сейчас среднее время прибытия расчетов к месту пожара сократилось вдвое.