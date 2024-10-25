Владимир Ефимов рассказал о технологии гидроизоляции тоннеля строящейся Рублево-Архангельской линии метро

Проходка сложного участка продлится около пяти месяцев

При строительстве перегонного тоннеля между станциями "Бульвар Генерала Карбышева" и "Серебряный Бор" Рублево-Архангельской линии метро для гидрозащиты применят дополнительную металлоизоляцию. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Маршрут новой линии метро проходит через довольно сложный участок грунта – тугопластичные суглинки, обводненные пески и полутвердые глины. В связи с этим требуется усиленная защита тоннеля от подземных грунтовых вод.

"Работы будут вестись на глубине около 20 метров. На ряде участков со сложными водонасыщенными грунтами и водосточными коммуникациями строители планируют использовать, помимо стандартных резиновых уплотнителей для железобетонных блоков, металлические элементы с завариванием стыков: таким образом будет образована своеобразная труба внутри тоннеля",

– рассказал Владимир Ефимов. Он отметил, что для применения данного способа защиты потребовалось утвердить дополнительное проектное решение.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) "Лилия" 21 октября начал проходку двухпутного тоннеля длиной 850 м от строящейся станции "Бульвар Генерала Карбышева" до будущей станции "Серебряный Бор". Щит диаметром 10 м пройдет под улицами Маршала Тухачевского, Генерала Глаголева, Паршина, Живописной, а также под 86-м кварталом района Хорошево-Мневники.

"Помимо "Лилии", для создания перегонов Рублево-Архангельской линии в настоящее время задействованы три тоннелепроходческих щита диаметром шесть метров: "София", соединяющая станции "Звенигородская" и "Шелепиха", а также "Натали" и "Виктория", прокладывающие тоннели между "Народным Ополчением" и "Бульваром Генерала Карбышева",

– уточнил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

Открытие Рублево-Архангельской линии позволит улучшить транспортное обслуживание около миллиона жителей семи районов Москвы (Пресненский, Дорогомилово, Филевский Парк, Щукино, Строгино, Хорошево-Мневники и Кунцево), включая кварталы, построенные по программе реновации, и территории комплексной застройки.