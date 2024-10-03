Ефимов: предприниматели арендовали почти 11 гектаров для строительства коммерческих объектов в 2024 году

На участках появятся паркинг, спорткомплекс, оздоровительный центр и другие важные социальные учреждения

За период с января по сентябрь текущего года представители бизнеса арендовали у Москвы почти 11 гектаров земли, которые намерены использовать для возведения объектов коммерческого типа. Договор об аренде подразумевает использование участков на период от двух с половиной лет и до десяти лет и восьми месяцев, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Город активно вовлекает в оборот земельные участки для строительства различных коммерческих объектов. Появление новой недвижимости позволяет создавать рабочие места, повышать в районах деловую активность и уровень жизни москвичей. Только за девять месяцев этого года по итогам торгов инвесторам передано 24 участка общей площадью свыше 10,8 гектара. Это в 1,5 раза превышает показатели за аналогичный период 2023-го, когда было арендовано 16 участков. Общая площадь объектов капитального строительства превысит 271,3 тысячи квадратных метров", – отметил Владимир Ефимов.

Компании взяли в аренду участки в девяти административных округах. Больше всего строительных работ запланировано на северо-востоке Москвы, где собираются обустроить многоуровневый паркинг, спорткомплекс с катком, медцентр и многофункциональный комплекс. Для этого бизнес арендовал четыре участка общей площадью более 3,4 га.

По словам руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, новые объекты появятся и в восточной части города, где под застройку приготовили 1,8 га земли. Ожидается, что там построят два физкультурно-оздоровительных комплекса, культурно-досуговый центр и автомойку.

"В ТиНАО инвесторы возведут семь объектов на общей площади более 1,6 гектара. Здесь появятся два общественно-деловых центра и пять торговых комплексов различного формата", – добавил Максим Гаман.

Узнать более подробную информацию об участках, выставленных на торги, можно на Инвестиционном портале столицы.