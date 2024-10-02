Ефимов: в ЮАО открыли образовательный комплекс на 200 мест

Ефимов: в ЮАО открыли образовательный комплекс на 200 мест
Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
В учреждении предусмотрены залы для учебы, досуга и спорта

В ЖК Dream Tower в районе Нагатинского Затона на юге столицы появился новый образовательный комплекс, который состоит из детского сада и начальной школы. Он расположен на проспекте Андропова 9/2, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Комплекс в составе школы № 463 имени Героя Советского Союза Д.Н. Медведева открылся в новом учебном году. Он рассчитан на 150 учеников начальных классов и 50 воспитанников детского сада. В здании общей площадью 3,8 тысячи квадратных метров четыре этажа, в том числе подземный. Объект передан в городскую систему образования", – рассказал он.

Здание было облицовано керамогранитом – материал помогает сохранять тепло, а также обладает высокими характеристиками прочности и твердости. Внутри учреждение оформили в пастельных тонах, а в помещениях установили витражные окна. Они помогают обеспечить естественное освещение в местах, где дети проводят много времени.

Как рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, для дошкольников в заведении сделали групповые ячейки с игровыми, спальнями, раздевалками, буфетами. Имеются специальные залы для занятий музыкой и спортом, а также кабинеты для психолога и логопеда. Ученики начальной школы смогут обучаться в универсальных кабинетах. Дополнительно там есть залы с медиатекой, спортивными атрибутами и места для проведения общих мероприятий.

В образовательном комплексе есть разделение на территории для разных возрастных групп. Дополнительно там предусмотрены места для хранения велосипедов и санок.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала 2024 года в столице возвели 63 объекта социальной инфраструктуры.

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