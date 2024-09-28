Ефимов: в районе Внуково построят детский сад на 350 мест

Ефимов: в районе Внуково построят детский сад на 350 мест
Владимир Ефимов. Фото: департамент градостроительной политики города Москвы
Детсад будет возведен к 2026 году

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов поделился важными для жителей столицы новостями. В деревне Лапшинка, находящейся в районе Внуково, будет возведен детский садик. Образовательное учреждение построят за счет городского бюджета.

" Объект возведут за счет средств столичной Адресной инвестиционной программы. Детский сад будет рассчитан на 350 мест. Сейчас осуществляется проектирование учреждения образования. Завершить строительство детского сада планируется в 2026 году", ‒ сообщил Ефимов.

В здании детского садика оборудуют современный музыкальный зал, а также зоны для активных игр, физкультурный зал и отдельные кабинеты для работы воспитанников с логопедом и психологом. Также в детсаду будет функционировать современный пищеблок.

Кроме того, на прилегающей территории обустроят спортивные и игровые зоны с высококачественным покрытием из резиновой крошки.

Как отметил глава Департамента развития новых территорий российской столицы Владимир Жидкин, здание будет оборудовано современными системами безопасности, такими как охранное видеонаблюдение, контроль доступа, пожарная сигнализация и система управления эвакуацией. Посты охраны оснастят тревожными кнопками и средствами досмотра.

После завершения основных строительных работ планируется комплексное благоустройство территории: высадка деревьев и кустов, укладка тротуаров и установка наружного освещения.

С момента присоединения новых территорий к Белокаменной в ТиНАО уже возведено более 150 современных образовательных учреждений. В течение ближайшего времени в округе запланировано возвести еще более 40 таких объектов.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказывал, что с начала текущего года в городе было построено 63 объекта социнфраструктуры.

"Будет проклят": президент Польши пригрозил Путину

Политик объяснил, почему российские власти до сих пор не использовали свой ядерный арсенал

"Повод бить тревогу": с какой трагедией столкнулся Киев

Дела на Украине совсем плохи

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей