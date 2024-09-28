Ефимов: в районе Внуково построят детский сад на 350 мест

Детсад будет возведен к 2026 году

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов поделился важными для жителей столицы новостями. В деревне Лапшинка, находящейся в районе Внуково, будет возведен детский садик. Образовательное учреждение построят за счет городского бюджета.



" Объект возведут за счет средств столичной Адресной инвестиционной программы. Детский сад будет рассчитан на 350 мест. Сейчас осуществляется проектирование учреждения образования. Завершить строительство детского сада планируется в 2026 году", ‒ сообщил Ефимов.

В здании детского садика оборудуют современный музыкальный зал, а также зоны для активных игр, физкультурный зал и отдельные кабинеты для работы воспитанников с логопедом и психологом. Также в детсаду будет функционировать современный пищеблок.

Кроме того, на прилегающей территории обустроят спортивные и игровые зоны с высококачественным покрытием из резиновой крошки.

Как отметил глава Департамента развития новых территорий российской столицы Владимир Жидкин, здание будет оборудовано современными системами безопасности, такими как охранное видеонаблюдение, контроль доступа, пожарная сигнализация и система управления эвакуацией. Посты охраны оснастят тревожными кнопками и средствами досмотра.

После завершения основных строительных работ планируется комплексное благоустройство территории: высадка деревьев и кустов, укладка тротуаров и установка наружного освещения.

С момента присоединения новых территорий к Белокаменной в ТиНАО уже возведено более 150 современных образовательных учреждений. В течение ближайшего времени в округе запланировано возвести еще более 40 таких объектов.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказывал, что с начала текущего года в городе было построено 63 объекта социнфраструктуры.