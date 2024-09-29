Ефимов: спорткомплекс "Акварис" в районе Зябликово готов на 65 процентов

Здание будет возведено к концу текущего года

Возведение спортивного комплекса "Акварис", находящегося на пересечении Шипиловской улицы и Орехового проезда на юге Белокаменной, планируется закончить до конца текущего года. Такой важной информацией с жителями столицы поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



"Площадь будущего спорткомплекса составит около 4,2 тысяч квадратных метров. Завершаются фасадные работы, в ближайшее время будут установлены входные группы. Объект возводят по программе “Спорт Москвы”. Его готовность составляет уже 65 процентов. После открытия спорткомплекс сможет принимать до тысячи человек в день. Здание будет рассчитано в том числе на маломобильных посетителей ", – рассказал Ефимов.

Новый спорткомплекс, возводимый вблизи жилых районов, будет включать различные функциональные зоны. Среди них – просторный зал для групповых занятий площадью свыше двухсот "квадратов", а также помещения для медиков, администрации и техников.

Внутри комплекса будут построены два современных плавательных бассейна: один для оздоровительных водных упражнений длиной 25 метров и шириной 16 метров, второй – небольшой, для обучения детей плаванию, длиной 10 метров и шириной 6 метров.

На сегодняшний день устройство наружных инженерных коммуникаций выполнено на 85%, а внутренних – на 80%. Полностью завершены черновые отделочные работы, и строители приступили к чистовой отделке.

Как сообщил глава Департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов, в бассейнах уже завершили монтаж обеих чаш, ведутся работы по укладке теплых полов и установке систем водоподготовки. На прилегающей территории началось благоустройство.

На стройплощадке современного комплекса регулярно проводятся контрольно-надзорные мероприятия, чтобы обеспечить высокое качество работ. В ходе последней проверки специалисты оценили качество напольных покрытий, штукатурных и малярных работ, а также проверили пожарную безопасность строительных материалов, рассказал глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о строительстве нового спортивного комплекса "Стальной" в Алексеевском районе, который сможет принимать более 1,7 тысячи посетителей ежедневно.