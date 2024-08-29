Ефимов: в Троицком АО реорганизуют участок по программе комплексного развития территорий

Ефимов: в Троицком АО реорганизуют участок по программе комплексного развития территорий
Фото: www.unsplash.com
Проект направлен на повышение комфорта жизни москвичей

В Троицком административном округе российской столицы запланирована масштабная реорганизация участка в рамках реализации проекта комплексного развития территорий. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, реализация проекта в ТиНАО ляжет на плечи собственника земли, который выразил готовность заняться редевелопментом.

"Город заключил с правообладателем договор о комплексном развитии участка площадью 6,74 гектара в Краснопахорском районе Троицкого административного округа. Здесь появится комплексная малоэтажная застройка площадью свыше 21 тысячи квадратных метров", – сообщил Ефимов.

По оценкам экспертов, проект потребует вложений в размере порядка 2,5 миллиарда рублей, а ожидаемый ежегодный бюджетный эффект оценивается в сумме 45 миллионов рублей. После завершения строительства здесь появится более 100 новых рабочих мест. Участок отличается удобной транспортной доступностью, он находится в непосредственной близости от Калужского шоссе.

Согласно информации от главы столичного Департамента городского имущества Максима Гамана, на территории планируется строительство коттеджного поселка общей площадью 16,12 тысячи "квадратов", а также общественно-деловых объектов площадью 5,42 тысячи "квадратов". Здесь будут открыты магазины, кафетерии, рестораны, а также установлены детские и спортивные площадки, парковочные зоны и другие объекты городской инфраструктуры.

За реализацию проекта возьмутся специалисты компании ООО "РеноваТех", а срок выполнения всех работ по договору составляет пять лет. Как сообщил учредитель организации Миасник Бликян, на обсуждаемом участке планируется задать новый стандарт современной малоэтажной застройки, ориентированной на комфорт и безопасность. Проект будет соответствовать лучшим мировым практикам, а его главной целью станет повышение качества жизни москвичей.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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