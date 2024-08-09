Владимир Ефимов: 15 помещений в столичных объектах культурного наследия восстанавливают инвесторы

Владимир Ефимов: 15 помещений в столичных объектах культурного наследия восстанавливают инвесторы
Фото: Стройкомплекс Москвы
Начиная с 2017 года столичные власти заключили с инвесторами 27 договоров купли-продажи

Начиная с 2017 года столичные власти заключили с инвесторами 27 договоров купли-продажи помещений в объектах культурного наследия общей площадью более четырех тысяч квадратных метров. Почти в половине из них завершены реставрационные работы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Почти на половине объектов – на 12 из 27 общей площадью 1,15 тыс. кв. м – уже выполнены все необходимые работы. Еще в 15 помещениях пока продолжаются работы, добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. В том числе, работы ведутся в историческом здании, являющемся частью объекта культурного наследия регионального значения “Ансамбль доходных домов графа А.Д. Шереметева”, в жилом доме конца XVIII века на улице Маросейке и в жилом доме кооператива “Сахаротрест” на 2-й Тверской-Ямской улице.

"Сотрудничество выгодно столице, так как покупатели реставрируют исторические объекты, а затем используют их в соответствии с охранными предписаниями. Предприниматели же получают возможность развивать бизнес в районах с высокой деловой, потребительской и туристической активностью",

– объяснил Владимир Ефимов.

Например, помещение площадью 20 квадратных метров в объекте культурного наследия федерального значения "Жилой дом, 1939–1940 гг., архитектор А.Г. Мордвинов" благодаря инвестору получило вторую жизнь. В нем провели капитальный ремонт и приспособили для современного использования.

"Мы отремонтировали помещение в конце 2020 года и открыли в нем офис. Работы по восстановлению исторического объекта вписываются в социальную миссию нашей компании. Кроме того, сохранение культурного наследия помогает нам укреплять связи с местным сообществом, что позитивно отражается на работе предприятия", – рассказал индивидуальный предприниматель Олег Костюков.

Все обязательства инвесторов прописывают в договоре купли-продажи. Также там указываются сроки проведения работ, за соблюдением которых следят профильные специалисты правительства Москвы. Ход всех мероприятий новые собственники должны согласовывать с Департаментом культурного наследия столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что инвесторы отреставрировали 12 помещений в исторических зданиях. 

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