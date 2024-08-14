Ефимов сообщил о завершении первого этапа программы реновации в 47 районах Москвы

Современное жилье предложено горожанам из более чем тысячи домов

В Москве продолжают успешно реализовывать один из ключевых проектов – реновацию жилищного фонда. В этом году программе исполнилось семь лет. Как сообщил замглавы российской столицы по вопросам строительства Владимир Ефимов, за прошедшее время в 47 районах Белокаменной завершился первый этап выполнения проекта.



Благодаря слаженным действиям московской администрации и профильных ведомств, комфортабельные квартиры предложены жителям более тысячи домов. Все ближе долгожданный переезд для проживающих в еще 100 зданиях в 36 районах. Эти люди будут расселены в рамках реализации второго и третьего этапов проекта. Отмечается, что на сегодняшний день реновация охватила 80% районов города.



"Первый этап программы реновации, окончание которого предполагается до конца этого года, завершен в 47 районах Москвы. Ряд принятых мер позволил также приблизить сроки новоселья ориентировочно для 14 тысяч москвичей из 100 старых домов", – поделился важной информацией Ефимов.



Известно, что после завершения программы комфортабельными жилыми метрами будут обеспечены порядка миллиона человек. Кроме того, в новых кварталах активно развивается инфраструктура, что также благотворно сказывается на жителях соседних домов. В целом, положительные изменения коснутся каждого второго жителя Белокаменной.



В свою очередь, глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский особо отметил, что на данный момент общее число стартовых площадей под возведение новых жилых кварталов для переселения увеличилось в несколько раз и составило 10,2 миллиона квадратов.



Руководитель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков добавил, что данное профильное ведомство внимательно следит за соблюдением норм при строительстве многоэтажек в рамках проекта реновации.



"По поручению мэра Москвы Мосгосстройнадзор уделяет проверкам новостроек по реновации особое внимание", – подчеркнул Слободчиков.



С дополнительными сведениями о программе реновации можно ознакомиться по ссылке. Также на портале размещена информация о квартирах и домах по программе.

В российской столице данная программа была утверждена летом 2017 года, она коснулась порядка миллиона жителей Белокаменной. Москва остается одним из лидирующих регионов по темпам и объемам строительства жилых кварталов.