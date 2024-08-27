Владимир Ефимов: в строящемся культурно-досуговом центре в Северном Бутове завершается отделка концертного зала

Владимир Ефимов: в строящемся культурно-досуговом центре в Северном Бутове завершается отделка концертного зала
Владимир Ефимов. Фото пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Готовность объекта составляет почти 90%

Культурно-досуговый центр в Северном Бутове будет построен до конца текущего года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект возводится на участке площадью 0,66 га по адресу: улица Грина, владение 1, корпус 3. 

"Его общая площадь превышает три тысячи квадратных метров. Концертный зал рассчитан на 300 зрителей. Строительная готовность культурно-досугового центра составляет около 90%. До конца года полностью завершим все работы",

– сообщил Владимир Ефимов. В настоящее время в строящемся здании завершаются фасадные работы и отделка концертного зала. Ведется также благоустройство территории вокруг учреждения, добавил заммэра.

В новом культурно-досуговом центре в Северном Бутове предусмотрено три зоны: зрелищная, клубная и административная. Для посетителей клубной зоны будет организован отдельный вход в здание.

"Учреждение строят по городской программе "Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия". Здание объекта запроектировали таким образом, чтобы проведение культурно-массовых и выставочных мероприятий не создавало помех для полноценного функционирования кружков и творческих студий",

– пояснил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

В зрелищной зоне разместят концертный зал, а также артистические, гримерные, костюмерные и технические помещения. В концертном зале возможно проведение спектаклей и кинопоказов. В зрительном зале для организации концертно-театральных мероприятий предусмотрена система постановочного освещения.

В клубной зоне будут оборудованы студия раннего развития детей, студия живописи и графики, хореографический и музыкальный классы, студия декоративно-прикладного творчества. Третья зона предназначена для административных, бытовых и технических помещений.

С момента начала работ на площадке весной 2023 года каждый этап строительства культурно-досугового центра контролируется специалистами Мосгосстройнадзора.

"В настоящее время на объекте завершилась седьмая по счету проверка с участием сотрудников подведомственного Центра экспертиз. Специалисты выполнили лабораторно-инструментальные исследования для оценки соответствия внутренних инженерных систем требованиям проектной документации",

– рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Ранее мэр Сергей Собянин подробно рассказал о строительстве объектов культуры в Москве.

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