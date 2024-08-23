Ефимов: инвестор откроет детский сад по программе "1 рубль за квадратный метр в год" в Люблино

Арендовать участок под строительство можно на 49 лет

Московские власти собираются выставить на торги здание на 2,8 тысяч квадратных метров, которое следует использовать для строительства частного детсада. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, воспользоваться объектом можно будет по программе "1 рубль за квадратный метр в год".

"Инвестор, победивший по результатам аукциона, сможет открыть там частный детский сад на 150 воспитанников. Будущему арендатору необходимо отремонтировать либо реконструировать объект и выполнить все условия городской программы, после чего он сможет перейти на льготную ставку аренды из расчета один рубль за квадратный метр в год", – прокомментировал Владимир Ефимов.

Выставленное на торги здание состоит из двух этажей и находится на Краснодарской улице. Вместе с ним под аренду попадает и участок на 0,9 га.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, объект был построен в 80-х годах и использовался для обучения дошкольников. В нем предусмотрены учебные кабинеты, актовый зал, помещения для групп и другие комнаты. Договор аренды с инвестором будет подписан на 49 лет.

"Сегодня по программе выполнили ремонт и условия по ведению образовательной деятельности уже 24 организации, все они переведены на льготную ставку аренды", – отметил Максим Гаман.

Победителю торгов потребуется определить перечень и объем необходимых работ на объекте. Если необходим капитальный ремонт, то ввести детский сад в эксплуатацию нужно в пределах 1,5 лет, если реконструкция – в течение трех лет. При косметическом ремонте начать работу требуется через шесть месяцев.

Руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов указал, что конкуренция между предпринимателями в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год" довольно высокая – на один лот приходится более трех участников.

Программа льготной аренды действует в столице с 2013 года в формате специальных аукционов. Победители торгов заключают контракт и выполняют все необходимы работы, которые после подтверждает Департамент образования и науки города Москвы. После выполнения всех условий программы арендатор может перейти на ставку рубль за квадратный метр в год.