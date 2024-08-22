Москвичи за полгода обратились за госуслугами в земельной и жилищной сфере почти 65 тысяч раз - Ефимов

Москвичи за полгода обратились за госуслугами в земельной и жилищной сфере почти 65 тысяч раз - Ефимов
Фото: Стройкомплекс Москвы
Столичные власти ведут активную работу по цифровизации и модернизации госуслуг

Москвичи за полгода обратились за госуслугами в имущественно-земельной и жилищной сферах почти 65 тысяч раз. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, Департамент городского имущества обработал свыше 35,6 тысячи обращений в жилищной сфере и более 29 тысяч – в имущественно-земельной. 

По его словам, столичные власти ведут активную работу по цифровизации и модернизации государственных услуг. Это делает взаимодействие города и граждан удобнее.

"У физических и юридических лиц популярны госуслуги, касающиеся операций с недвижимостью. За первые шесть месяцев за ними обратились почти 65 тысяч раз. Более 70% заявок подали в электронном виде, при этом в имущественно-земельной сфере все запросы поступили онлайн",

– рассказал Владимир Ефимов.

Всего Департамент городского имущества предоставляет 28 госуслуг. Из них 21 – в имущественно-земельной сфере, все они с весны 2021 года предоставляются исключительно в электронном виде и ориентированы в основном на представителей бизнеса.

В жилищной сфере представлены семь госуслуг, из них две предоставляются только онлайн, а за предоставлением пяти можно обратиться как на портале mos.ru, так и в центры госуслуг "Мои документы".

"Традиционно рейтинг по количеству поступивших в жилищной сфере обращений возглавляет госуслуга “Предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда”. За ней обратились свыше 15 тысяч раз. На втором месте – более 11,4 тысячи заявок – заключение договоров социального найма. На третьем – приватизация квартир – почти 6,7 тысячи обращений",

– прокомментировал, в свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, в имущественно-земельной сфере самая востребованная услуга – это "Присвоение, изменение или аннулирование адреса объекта адресации", за которой граждане и представители бизнеса обратились более 8,5 тысяч раз. Далее следуют "Предоставление земельного участка в аренду правообладателям зданий, сооружений, расположенных на земельном участке" – более 4,3 тысячи запросов и "Выдача копий правоудостоверяющих, правоустанавливающих документов" – более 2,4 тысячи запросов.

Развитие онлайн-услуг в жилищной сфере осуществляется Департаментом городского имущества совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы и ГКУ "Новые технологии управления".

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