Ефимов: в ТиНАО ввели более 32 млн квадратных метров жилья за 12 лет

Вместе со строительством активно развивается и инфраструктура округов

После объединения Троицкого и Новомосковского административных округов к Москве была проделана большая работа по строительству недвижимости. Так, за 12 лет ввели в эксплуатацию порядка 32,6 млн квадратных метров, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Более 25 миллионов квадратных метров из общего объема составляет жилая недвижимость, остальное – это объекты, предназначенные для создания социальной инфраструктуры и рабочих мест. В частности, с 2012 года в ТиНАО введено около 200 объектов социальной сферы, построено 390 километров автодорог, действует 10 станций метрополитена", – отметил Владимир Ефимов.

Развитие градостроительства в Троицком и Новомосковском происходит комплексно, что подразумевает не только возведение недвижимости, но и создание дорожной, транспортной, социальной, инженерной, рекреационной инфраструктур.

По словам руководителя Департамента развития новых территорий города Москва Владимира Житкина, за последнее время численность населения в ТиНАО выросла более чем вдвое, а количество рабочих мест – втрое. Этого удалось добиться благодаря вводу значительного количества недвижимости.

Сейчас Москва занимает одну из лидирующих позиций по темпам и объемам строительства среди регионов. За последнее пятилетие объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза – с трех до пяти – семи миллионов квадратных метров в год. Этого удалось достигнуть благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда", действующего в рамках федеральной инициативы "Жилье".

Ранее Ефимов сообщил, что москвичи выкупили около 500 участков для ИЖС со скидкой. Больше всего – в Троицком административном округе.