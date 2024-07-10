Ефимов: в здании типографии МГУ им. Ломоносова пройдет реставрация

Появятся новые аудитории и кабинеты для преподавателей

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о предстоящей реставрации здания типографии МГУ им. Ломоносова. Он рассказал, какой перечень работ собираются провести на объекте.

"Объект является памятником архитектуры и входит в ансамбль МГУ. Здесь проведут реставрацию здания типографии. Часть помещений, которая до этого эксплуатировалась не по назначению, приспособят под аудитории для студентов факультета космических исследований, где смогут обучаться 240 человек, а также под кабинеты для преподавателей. Остальные будут использоваться издательским домом университета, который выпускает книги и брошюры по всем представленным в вузе научным направлениям", – уточнил Владимир Ефимов.



В плане наружных работ предусмотрены реставрация исторического облика здания. Специалисты заменят штукатурный слой, отреставрируют лепнину и прочий внешний декор, часть утраченных фрагментов восстановят. Также придется раскрывать оконные проемы и ремонтировать деревянные оконные заполнения, менять гидроизоляцию и перестилать кровлю. На здании дополнительно появятся декоративные козырьки над второстепенными и служебными входами.

Среди других работ ожидается, что в помещениях типографии МГУ поставят новые перегородки, отреставрируют полы, стены и благоустроят прилегающую территорию.

Ранее Владимир Ефимов сообщил, что город подобрал участки для строительства административных центров восьми районов ТиНАО.