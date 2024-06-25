Владимир Ефимов: в ВАО 95 тысяч горожан получат новые квартиры по программе реновации

В округе планируется расселить 1062 старых дома

В Восточном административном округе (ВАО) столицы идет строительство 42 жилых домов площадью около 830 тысяч квадратных метров для участников программы реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



"Восточный административный округ Москвы является лидером по строительству жилья по программе реновации. С начала ее реализации здесь возвели 44 новостройки площадью почти 740 тысяч квадратных метров. В настоящий момент строится еще 42 дома площадью около 830 тысяч квадратных метров и проектируется свыше одного миллиона квадратных метров в 53 комплексах. Суммарный объем этого жилья позволяет предоставить новые квартиры ориентировочно 95 тысячам горожан", – рассказал Владимир Ефимов.

В новых квартирах предусмотрена готовая улучшенная отделка, полностью соответствующая стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Первые этажи домов делают нежилыми. Там размещаются вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Также на первых этажах открываются магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

Как сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов, всего по программе реновации новые квартиры в Восточном административном округе Москвы получат жители 1062 домов, в которых проживают около 210 тысяч горожан.

"В настоящий момент на востоке столицы к переселению в 38 домов приступили 21,6 тысячи жителей из 150 домов, из них 19,8 тысячи уже справили новоселье в новых квартирах", – пояснил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

О реализации программы реновации и развитии социальной инфраструктуры на востоке столицы ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва – один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда" объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза: с трех миллионов до пяти – семи миллионов квадратных метров в год.