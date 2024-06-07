Владимир Ефимов рассказал о потенциале подобранных для реновации территорий

Темпы реализации программы увеличиваются

Количество "стартовых" площадок для строительства домов по программе реновации увеличилось втрое, они рассчитаны на возведение более 13 млн квадратных метров недвижимости. Об этом на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"С начала реализации программы реновации обеспечен трехкратный прирост числа "стартовых" площадок: изначально, в сентябре 2017 года, он составлял 2,9 млн квадратных метров. Сейчас для целей программы подобраны городские и инвесторские площадки, а также площадки по программе комплексного развития территорий мощностью более 13 млн квадратных метров",

– рассказал Владимир Ефимов, отметив, что подбор дополнительных участков для целей программы реновации продолжается.

Важно, что в районах, где активно реализуется программа реновации, строят не только жилье, но и объекты социальной инфраструктуры. Там также ведутся работы по комплексному благоустройству территории, обустраиваются парковочные места и транспортные развязки. В условиях сложившейся плотной застройки столицы это – сложная и амбициозная задача, но город с ней успешно справляется, отметил, в свою очередь, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

"Проектировка и возведение жилых кварталов по программе реновации создает новую современную городскую среду в местах их возникновения, при этом новостройки гармонично вписываются в уже существующий ландшафт района",

– подчеркнул Сергей Левкин.

Со своей стороны, руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов указал, что программа реновации – это не только переселение из старых домов, но и повышение качества жизни горожан в целом. Новые школы, детские сады, поликлиники, спортивные и культурно-досуговые учреждения, которые строятся наряду с новыми домами, будут доступны не только переселенцам в новостройки, но и всем жителям районов.

Программу реновации в Москве утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 домов, где проживают около миллиона москвичей. Только в прошлом году новоселье отпраздновали свыше 47 тысяч участников программы реновации. При этом сейчас по поручению мэра Москвы Сергея Собянина темпы ввода домов для переселения жителей по программе реновации увеличены.