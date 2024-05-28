Три дома по программе реновации построят на юге Москвы - Княжевская

Три дома по программе реновации построят на юге Москвы - Княжевская
Фото: Тихонова Пелагия/ АГН Москва
Градостроительные планы участков уже утверждены

В Южном административном округе столицы выделено еще три участка под строительство многоэтажных домов по программе реновации. Об этом рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Юлиана Княжевская.

К настоящему моменту Москомархитектура уже выпустила градостроительные планы земельных участков для возведения трех домов по программе реновации в районе Царицыно.

"Под строительство выделили территорию общей площадью 3,49 гектара. Объекты появятся на улице Ереванская, земельные участки 2/1, 6/1 и 10/1",

– уточнила Юлиана Княжевская.

Всего в ЮАО, по словам главы столичного Департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина, в программу реновации включено 378 домов, в которых проживает около 82,3 тысячи жителей. Некоторые из них уже отпраздновали новоселье.

Программа реновации ветхого жилья в Москве действует с 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 домов, где проживают почти миллион москвичей. В декабре прошлого года мэр Сергей Собянин поручил вдвое ускорить реализацию программы.

Ранее стало известно, где возведут дом для переселенцев по реновации в Дмитровском районе. 

По теме

Губернатор устроил публичную порку мэру Белгорода

Он остался недоволен скоростью работ по восстановлению поврежденных домов

Вскрылся странный ход полковника охраны Зеленского в начале СВО

У военного был свой взгляд на ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей