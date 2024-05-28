Три дома по программе реновации построят на юге Москвы - Княжевская

Градостроительные планы участков уже утверждены

В Южном административном округе столицы выделено еще три участка под строительство многоэтажных домов по программе реновации. Об этом рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Юлиана Княжевская.

К настоящему моменту Москомархитектура уже выпустила градостроительные планы земельных участков для возведения трех домов по программе реновации в районе Царицыно.

"Под строительство выделили территорию общей площадью 3,49 гектара. Объекты появятся на улице Ереванская, земельные участки 2/1, 6/1 и 10/1",

– уточнила Юлиана Княжевская.

Всего в ЮАО, по словам главы столичного Департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина, в программу реновации включено 378 домов, в которых проживает около 82,3 тысячи жителей. Некоторые из них уже отпраздновали новоселье.

Программа реновации ветхого жилья в Москве действует с 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 домов, где проживают почти миллион москвичей. В декабре прошлого года мэр Сергей Собянин поручил вдвое ускорить реализацию программы.

Ранее стало известно, где возведут дом для переселенцев по реновации в Дмитровском районе.