Княжевская: в Дмитровском районе построят дом по программе реновации

Княжевская: в Дмитровском районе построят дом по программе реновации
Фото: Ведяшкин Сергей/ АГН Москва
Обновление жилого фонда в столице идет активными темпами

Еще один дом по программе реновации решено построить в Северном административном округе столицы. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Юлиана Княжевская.

Она уточнила, что Москомархитектура уже выпустила градостроительный план земельного участка площадью 0,43 га по адресу: Дмитровское шоссе, уч. №121. Предельная площадь жилого здания, которое будет здесь возведено, составляет 25 тысяч кв. м.

Как отметила Юлиана Княжевская, сегодня программа реновации – одно из самых интенсивно развивающихся направлений.

"Происходит не только обновление жилого фонда – кардинально меняется инфраструктура, идет строительство зданий социально-бытового назначения, открываются станции метрополитена и городские вокзалы",

– подчеркнула глава Москомархитектуры. 

Ранее стало известно, где построят дом для участников программы реновации в районе Фили-Давыдково.

Получить подробную информацию о программе реновации, которая реализуется в Москве с 2017 года и предусматривает бесплатное переселение в новые квартиры почти миллиона москвичей, можно на портале mos.ru.

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