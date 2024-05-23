Княжевская: в Дмитровском районе построят дом по программе реновации

Обновление жилого фонда в столице идет активными темпами

Еще один дом по программе реновации решено построить в Северном административном округе столицы. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Юлиана Княжевская.

Она уточнила, что Москомархитектура уже выпустила градостроительный план земельного участка площадью 0,43 га по адресу: Дмитровское шоссе, уч. №121. Предельная площадь жилого здания, которое будет здесь возведено, составляет 25 тысяч кв. м.

Как отметила Юлиана Княжевская, сегодня программа реновации – одно из самых интенсивно развивающихся направлений.

"Происходит не только обновление жилого фонда – кардинально меняется инфраструктура, идет строительство зданий социально-бытового назначения, открываются станции метрополитена и городские вокзалы",

– подчеркнула глава Москомархитектуры.

Ранее стало известно, где построят дом для участников программы реновации в районе Фили-Давыдково.

Получить подробную информацию о программе реновации, которая реализуется в Москве с 2017 года и предусматривает бесплатное переселение в новые квартиры почти миллиона москвичей, можно на портале mos.ru.