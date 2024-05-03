В ТиНАО выделят участки под строительство частных домов

В продажу поступят девять земельных участков

Москвичи смогут приобрести землю под индивидуальное жилищное строительство в ТиНАО. Девять участков будет выделено в поселении Роговское. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Она отметила, что земельные участки на территории округа сейчас довольно востребованы у жителей столицы, поскольку инфраструктура в ТиНАО активно развивается. В ближайшее время в продажу поступят девять участков, на которых можно будет поставить частные дома. Градостроительные планы данных участков уже выпущены.

"Площадки под возведение частных домов свободны от капитальной застройки",

– добавила Юлиана Княжевская.

Ранее руководитель Москомархитектуры (входит в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы) рассказала о продаже участков в поселении Кленовское ТиНАО.