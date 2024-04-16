Два участка в Новой Москве выделили под ИЖС

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Два дополнительных участка, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, решили выделить в поселке Клиновское ТиНАО. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Участки получили номера 210 и 211 – их совокупная площать составляет 0,27 га. На каждом можно возвести дом, размеры которого достигнут 600 квадратных метров.
"В Новой Москве есть территории, где у населения сформирован спрос на частные дома и, что является безусловным преимуществом, они расположены вблизи городской застройки с развитой инфраструктурой", – собщила Юлиана Княжевская.
По ее словам, каждый из участков свободен к продаже. Их планируют реализовать в ходе торгов.
Ранее стало известно, что на Пресне построят еще четыре дома по программе реновации.
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