Два участка в Новой Москве выделили под ИЖС

На них можно возвести дом до 600 квадратных метров

Два дополнительных участка, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, решили выделить в поселке Клиновское ТиНАО. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Участки получили номера 210 и 211 – их совокупная площать составляет 0,27 га. На каждом можно возвести дом, размеры которого достигнут 600 квадратных метров.

"В Новой Москве есть территории, где у населения сформирован спрос на частные дома и, что является безусловным преимуществом, они расположены вблизи городской застройки с развитой инфраструктурой", – собщила Юлиана Княжевская.

По ее словам, каждый из участков свободен к продаже. Их планируют реализовать в ходе торгов.

Ранее стало известно, что на Пресне построят еще четыре дома по программе реновации.