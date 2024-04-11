Сезон летней речной навигации в Москве откроется 24 апреля - Собянин

Инфраструктуру причалов уже обновили

Летняя речная навигация в Москве откроется в этом году 24 апреля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 11 апреля, отметив, что Северный и Южный речные вокзалы уже готовы к началу сезона.

В 2023 году столичный речной транспорт поставил рекорд по числу пассажиров. На круизных теплоходах и прогулочных судах было совершено 2,2 млн поездок, что на 22% больше, чем в 2022-м.

При этом обновленные Северный и Южный речные вокзалы стали не просто транспортными объектами, а популярными местами для отдыха москвичей и гостей столицы. Там проводятся бесплатные развлекательные и обучающие мероприятия, мастер-классы, спортивные праздники, фестивали. Многие приходят туда с друзьями и семьями, чтобы интересно провести время.

В преддверии сезона-2024 там обновили инфраструктуру причалов, проверили противопожарные системы, инженерные коммуникации, привели в порядок набережные, помыли фасады, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Планируется развивать в Москве и регулярное речное сообщение. Сейчас в столице действуют два круглогодичных маршрута для речного электротранспорта: Киевский – Сердце Столицы и ЗИЛ – Печатники. А к 2030 году планируется запустить еще пять, охватив при этом практически всю акваторию Москвы-реки в границах города.

Специалисты отмечают, что речной электротранспорт экологичен, поэтому его использование благотворно сказывается на окружающей среде. Пассажиры же отмечают удобство нового вида транспорта, а с расширением сети причалов речной электротранспорт в Москве станет еще популярнее.

О том, как в целом планируется изменить транспортную систему столицы в ближайшие пять лет, Сергей Собянин рассказал ранее.