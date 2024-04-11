Сезон летней речной навигации в Москве откроется 24 апреля - Собянин

Сезон летней речной навигации в Москве откроется 24 апреля - Собянин
Фото: пресс-служба
Инфраструктуру причалов уже обновили

Летняя речная навигация в Москве откроется в этом году 24 апреля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 11 апреля, отметив, что Северный и Южный речные вокзалы уже готовы к началу сезона.

В 2023 году столичный речной транспорт поставил рекорд по числу пассажиров. На круизных теплоходах и прогулочных судах было совершено 2,2 млн поездок, что на 22% больше, чем в 2022-м.

При этом обновленные Северный и Южный речные вокзалы стали не просто транспортными объектами, а популярными местами для отдыха москвичей и гостей столицы. Там проводятся бесплатные развлекательные и обучающие мероприятия, мастер-классы, спортивные праздники, фестивали. Многие приходят туда с друзьями и семьями, чтобы интересно провести время.

В преддверии сезона-2024 там обновили инфраструктуру причалов, проверили противопожарные системы, инженерные коммуникации, привели в порядок набережные, помыли фасады, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Планируется развивать в Москве и регулярное речное сообщение. Сейчас в столице действуют два круглогодичных маршрута для речного электротранспорта: Киевский – Сердце Столицы и ЗИЛ – Печатники. А к 2030 году планируется запустить еще пять, охватив при этом практически всю акваторию Москвы-реки в границах города.

Специалисты отмечают, что речной электротранспорт экологичен, поэтому его использование благотворно сказывается на окружающей среде. Пассажиры же отмечают удобство нового вида транспорта, а с расширением сети причалов речной электротранспорт в Москве станет еще популярнее.

О том, как в целом планируется изменить транспортную систему столицы в ближайшие пять лет, Сергей Собянин рассказал ранее.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
По теме

Задержание Шукшиной после слов о власти: что известно

Артистка не выходит на связь больше суток

Армения выставила России наглый ультиматум

Ереван продолжает накалять обстановку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей