Собянин пригласил московских школьников на фестиваль колледжей

Мероприятие пройдет с 6 по 14 апреля

Узнать об интересных и востребованных профессиях, а также об учебных заведениях, где готовят отличных специалистов в разных сферах, столичные школьники смогут на Фестивале колледжей. Он пройдет в Москве с 6 по 14 апреля.

В программе мероприятия, которое запланировано на 52 площадках города, – мастер-классы, познавательные квесты, киберспортивные соревнования, кулинарные поединки и прочие активности. О некоторых из них мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Так, в особой экономической зоне "Технополис Москва" 7 апреля состоится иммерсивное шоу "Инженерный фиджитал".

8 апреля в павильоне "Атом" на ВДНХ пройдет диджитал-фест "Войти в Айти". Желающие смогут освоить азы программирования и самостоятельно создать элементы для компьютерной игры в жанре "раннер".

Киностудия им. М. Горького проведет 9 апреля Креативный фестиваль "Колледж.doc", в рамках которого студенты представят свои короткометражные фильмы о кинопрофессиях и рабочих специальностях.

Строительный фестиваль "PROсварку", Гастрофест и еще многое-многое другое смогут посетить старшеклассники в эти апрельские дни.

Вход на все мероприятия бесплатный, но требуется предварительная регистрация.

Ранее в Москве прошел двухдневный форум "Строитель будущего", который посетили более 8 тысяч школьников, их родителей и учителей.