Собянин пригласил московских школьников на фестиваль колледжей

Собянин пригласил московских школьников на фестиваль колледжей
Фото: Киселев Сергей/ АГН Москва
Мероприятие пройдет с 6 по 14 апреля

Узнать об интересных и востребованных профессиях, а также об учебных заведениях, где готовят отличных специалистов в разных сферах, столичные школьники смогут на Фестивале колледжей. Он пройдет в Москве с 6 по 14 апреля.

В программе мероприятия, которое запланировано на 52 площадках города, – мастер-классы, познавательные квесты, киберспортивные соревнования, кулинарные поединки и прочие активности. О некоторых из них мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Так, в особой экономической зоне "Технополис Москва" 7 апреля состоится иммерсивное шоу "Инженерный фиджитал".

8 апреля в павильоне "Атом" на ВДНХ пройдет диджитал-фест "Войти в Айти". Желающие смогут освоить азы программирования и самостоятельно создать элементы для компьютерной игры в жанре "раннер".  

Киностудия им. М. Горького проведет 9 апреля Креативный фестиваль "Колледж.doc", в рамках которого студенты представят свои короткометражные фильмы о кинопрофессиях и рабочих специальностях.

Строительный фестиваль "PROсварку", Гастрофест и еще многое-многое другое смогут посетить старшеклассники в эти апрельские дни.

Вход на все мероприятия бесплатный, но требуется предварительная регистрация

Ранее в Москве прошел двухдневный форум "Строитель будущего", который посетили более 8 тысяч школьников, их родителей и учителей.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
По теме

Одно решение русских генералов обрушит фронт ВСУ и закончит СВО - Politico

На Украине в ужасе ждут дальнейшего развития событий

Советник Шойгу разоблачил шокирующую цель "голой вечеринки" Ивлеевой

Прошлогодний инцидент получил огромный резонанс

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей