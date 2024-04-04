Собянин пригласил московских школьников на фестиваль колледжей

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Узнать об интересных и востребованных профессиях, а также об учебных заведениях, где готовят отличных специалистов в разных сферах, столичные школьники смогут на Фестивале колледжей. Он пройдет в Москве с 6 по 14 апреля.
В программе мероприятия, которое запланировано на 52 площадках города, – мастер-классы, познавательные квесты, киберспортивные соревнования, кулинарные поединки и прочие активности. О некоторых из них мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.
Так, в особой экономической зоне "Технополис Москва" 7 апреля состоится иммерсивное шоу "Инженерный фиджитал".
8 апреля в павильоне "Атом" на ВДНХ пройдет диджитал-фест "Войти в Айти". Желающие смогут освоить азы программирования и самостоятельно создать элементы для компьютерной игры в жанре "раннер".
Киностудия им. М. Горького проведет 9 апреля Креативный фестиваль "Колледж.doc", в рамках которого студенты представят свои короткометражные фильмы о кинопрофессиях и рабочих специальностях.
Строительный фестиваль "PROсварку", Гастрофест и еще многое-многое другое смогут посетить старшеклассники в эти апрельские дни.
Вход на все мероприятия бесплатный, но требуется предварительная регистрация.
Ранее в Москве прошел двухдневный форум "Строитель будущего", который посетили более 8 тысяч школьников, их родителей и учителей.
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